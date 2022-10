El truco casero para agrandar los jeans

No hay peor pesadilla que ir de compras y no querer pasar al probador para evitar las filas y confiarnos con que al elegir cierta talla las medidas serán adecuadas para nuestro cuerpo, pero que al llegar a casa y probarnos la ropa descubrir que las prendas son más chicas y por lo tanto tener que volver a realizar un cambio. La buena noticia para casos como estos, o bien, para aquellas ocasiones en las que compramos algo en un bazar o subimos unos kilitos de más, es que siempre se puede recurrir a un truco para conseguir un par de tallas más.

En redes sociales se ha hecho viral en video en el que una mujer explica que si de jeans se trata existe un truco casero con el cual conseguir que la prenda aumente su tamaño entre una y dos tallas sin dañar la tela ni tener que realizar modificaciones con máquinas de costura. Así que de esta forma te podrás ahorrar unos cuantos pesos y lograr que tus pantalones de mezclilla luzcan perfectos a tu figura, un detalle que el mundo entero te envidiará.

¿Cómo agrandar los jans?, sólo necesitas agua tibia

Algo por lo que ha llamado tanto la atención este tutorial viral de TikTok es porque sólo se necesita la prenda a modificar y un poco de agua tibia y en cuestión de segundos una talla 8 puede aumentar incluso hasta la 12 sin requerir esfuerzo, sin devolver la prenda y mucho menos sin realizarle modificaciones para aumentar las medidas tanto de las piernas como de la cintura; sin embargo, es importante aclarar que este truco tendrás que ponerlo en la regadera o jardín.

Confírmalo hoy mismo. (Foto: TikTok @its_abby_abigail)

Y si tú al igual que muchas personas subiste unos kilitos de más durante el verano y sientes tus jeans más ajustados o si por años has tenido unos pantalones de mezclilla guardados en el fondo del clóset porque no son de tu talla, con esta idea tendrás unos nuevos básicos para lucir en cualquier ocasión. Lo único que tienes que hacer antes de comenzar con todo el proceso es ponértelos, incluso si te cuesta trabajo subirlos o si no te cierra del todo.

Lo siguiente en la lista es meterte a la regadera, tal y como lo lees, pues la popularidad y efectividad de este truco consiste en mojar los pantalones para que con ello se consiga agrandarlos en cuestión de segundos. Es importante que para este paso utilices agua tibia y mojes a la perfección tus jeans, aún si la sensación en las piernas es extraña.

Ahora concéntrate en realizar algunas sentadillas, movimiento de las piernas al flexionarlas y estirarlas, así como de algunos contoneos de cadera, ya que esto es lo que te permitirá agrandar los jeans y aumentar hasta dos tallas. Si al iniciar el proceso los pantalones no te cerraron, este es el momento para que estires la tela hasta lograr tu cometido.

Posteriormente tendrás que quedarte con la prenda empapada por al menos 10 minutos y una vez que el tiempo transcurra, retíratelos con normalidad y llévalos a secar con el aire fresco; cuando estén seco sólo pruébatelos y notarás cómo lo ajustado desapareció por completo. ¿Te animas a poner a prueba este truco que dejó a muchos con la boca abierta?

