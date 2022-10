Los leggins son la prenda perfecta para otoño, así puedes usarlos todos los días

Si eres de las mujeres que todos los días repite "no tengo nada que ponerme" es porque no has invertido en los básicos del guardarropa que te ayudarán a salir de un apuro sin importar la ocasión y así como los jeans forman parte de esta exclusiva lista, los leggings también son grandes aliados con los cuales conseguir los looks perfectos sin tener que poner mucho esfuerzo.

Por si fuera poco, los leggings son tan versátiles que se pueden llevar en cualquier ocasión y etiqueta, es decir, que de un look deportivo puedes pasar al más elegante y sofisticado para ir a la oficina; el truco para lograrlo está en saber con qué prendas y calzado combinarlos. Además, un secreto de las amantes de la moda (entre ellas muchas celebridades) es tenerlos en todo tipo de colores y texturas.

Y es que si por algo se caracteriza el otoño es por llevar todo tipo de colores, incluyendo aquellos neutros y tierra, además de darle un toque de color con apuestas como el mostaza o el fucsia, pero para mantener el estilo perfecto y poder recurrir a este tipo de prendas todos los días hay que apostar por el negro, el verde, el beige e incluso el blanco, así como aquellos afelpados por dentro para los días más fríos, y los de cuero para una imagen muy glamurosa o elegante.

Luce elegante en la oficina o glamurosa en el street style

Presume una imagen llena de glamur. (Fotos: Pinterest)

Así que si este otoño quieres dejar a todos impresionados con los mejores looks, lo ideal es que recurras a esta prenda ya que puedes pasar de atuendos perfectos para el street style hasta las apuestas más elegantes con las cuales derrochar estilo en la oficina o eventos importantes.

Entre las prendas que puedes agregar a tu clóset durante esta temporada destacan las camisas de botones, chalecos y suéteres de punto, así como chalecos y abrigos largos cuando lo que se busca es una imagen más sofisticada. Mientras que para el calzado las opciones son muy variadas e incluyen toda la lista de zapatos que serán tendencia este otoño, entre ellas los tacones, tobas chunky y altas, así como tenis para mantener la comodidad.

Para looks desenfadados

No olvides agregar accesorios. (Fotos: Pinterest)

Por supuesto, no todo se trata ni de los colores oscuros ni del cuero, pues aunque están en tendencia, otra alternativa para causar furor durante la temporada otoñal es apostar por los tonos tierra y los neutros como los verdes y grises. Algo que debes de tomar en cuenta al apostar por estas ideas es que aquí la comodidad y una imagen desenfadada son las grandes protagonistas.

Así que no dudes en combinar tus leggings con unos tenis con un blanco impecable, un top, camisa desabotonada e incluso una chamarra oversize; un truco al que puedes recurrir es a llevar los estampados, en especial aquellos de cuadros que te ayudarán a mantener una imagen relajada sin que pierdas el estilo. No olvides agregar algunos accesorios como collares para elevar tus outfits.

Y para el deporte

Este es el estilo preferido de las famosas. (Fotos: Pinterest)

Cuando señalamos que los leggings son prendas que puedes usar todos los días también va incluido el "en todo momento", pues así como puedes llevarlos a la oficina o reuniones familiares o con amigos, también son los mejores acompañantes a la hora de ir a entrenar para lucir arreglada aún mientras realizas ejercicio.

Ideas para llevarlos en looks como este son muchas y celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber nos han dado cuenta de ello al combinar los leggings con tops deportivos, calcetas blancas y largas, así como tenis blancos e incluso unas botas UGG para mayor comodidad (y si practicas disciplinas en las que el calzado no es importante). También puedes agregar una sudadera oversize y tu maleta para guardar tus pertenencias.

Ahora que sabes quee los leggings son indispensables para crear todo tipo de looks y estilos, ¿cuáles llevarías este otoño?

