Un abrigo es la pieza clave de Ángela Aguilar para elevar su look y lucir perfecta este otoño

El otoño es una de las temporadas más esperadas del año por los magníficos outfits que se pueden lucir sin importar la ocasión y por si fuera poco, las prendas en tendencia ayudan a que el look más casual se convierta en una apuesta muy elegante con la cual ir a cualquier lugar sin poner demasiado esfuerzo. La gran prueba de lo anterior son las icónicas combinaciones que acaba de presumir Ángela Aguilar, mismas que destacan no sólo por ayudarla a lucir a la moda, sino también por crear iddeas atemporales y antiedad.

Al ser considerada como el nuevo ícono de la moda juvenil, Ángela Aguilar se ha encargado de deleitar a sus millones de fans con los atuendos más elegantes, formales e incluso cómodos de la temporada, eso sí, sin que lo anterior sea motivo para perder el estilo. La buena noticia de la estética de la cantante es que para lucir perfecta este otoño sólo hay que recurrir a básicos del guardarropa y verse perfecta en cuestión de segundos.

La cantante siempre lleva los mejores look para derrochar estilo. (Foto: IG @angela_aguilar_)

La tarde de este martes la "princesa del regional mexicano" se lució como nunca con un serie de fotos que compartió a través de su cuenta de Instagram y sus outfits causaron revuelo en la red, ya sea por lucir el estilo de Barbie a otro nivel, o bien, por crear la combinación más sensacional para aquellos días en los que el frío es insoportable, pero aún así se busca lucir en tendencia. Y según lo que apreciamos, un abrigo largo es la pieza clave para crear el balance perfecto entre la elegancia y el glamur.

Una de las mejores partes del reciente look de Ángela Aguilar es que al ser antiedad y atemporal se puede llevar sin importar la ocasión, es decir, las más jovencitas lo pueden recrear para ir a la escuela, mientras que las adultas lo pueden lucir en la oficina y llevar la combinación perfecta entre comodidad, elegancia y un toque un tanto casual que no debe ser motivo de preocupación. Asimismo, no supondrá problema alguno recrearlo, ya que sólo se necesitan básicos del clóset y el famoso abrigo largo que hay que desempolvar año con año.

De acuerdo con la famosa de 18 años, las prendas indispensables son unos mom jeans, esos que llegaron como el remplazo del corte skinny, y que destacan por tiros altos para marcar la figura y alargar las piernas. Además, hay que agregar una blusa negra de cuello alto y manga larga para acertar con el clima del otoño; mientras que para mantener la comodidad no pueden faltar unos tenis que le den el toque casual sin perder el estilo.

Este es el resultado final del look. (Foto: IG @angela_aguilar_)

En cuanto a los trucos de Ángela Aguilar para elevar su look destaca un abrigo largo en color gris que ayuda a cumplir la regla básica de moda de llevar tres colores en una misma combinación. Por otro lado, los accesorios son pieza clave para lucir espectacular y es por ello que la intérprete de "En realidad" suele agregar joyas como collares y anillos con los cuales darle brillo a su look y lucir más glamurosa que nunca.

Ahora que ya conoces el truco ideal para lucir un abrigo en otoño no debes dejar de usarlo en aquellos días en los que el frío te cuele hasta por los huesos. La mejor parte, es que la forma de esta prenda es magnífica para lucir elegante y con ello lograr que hasta las prendas más casuales se vean elegantes en cuestión de segundos. ¿Lo usarías?

