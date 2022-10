Lisa de Blackpink luce la falda de cuero viral del otoño; atrévete a usarla

El nuevo ícono de la moda es Lisa de Blackpink, quien sin importar la ocasión presume los mejores looks y tendencias con las cuales causar sensación y su último proyecto no fue la excepción, ya que logró la combinación perfecta para derrochar estilo este otoño. Para ello, la famosa cantante apostó por la prenda más espectacular del año y que no hemos parado de ver con el paso de los meses: una falda de cuero.

De esta forma, Lisa se coronó como una de las famosas mejor vestidas de la temporada y por si fuera poco dio una importante catedra de moda en la que enseñó a combinar el cuero para lograr dos estilos totalmente diferentes y con los cuales causar sensación tanto en aquellas ocasiones en las que se busca una imagen informal, hasta en aquellas en las que la formalidad es pieza clave, como pueden ser los looks de oficina.

A través de su cuenta de Instagram, donde Lalisa Manoban??, nombre real de la famosa, acumula más de 82 millones de seguidores, compartió una exclusiva sesión de fotos que forma parte de una colaboración en la que confirmó que el negro nunca pasará de moda y que, de hecho, es la mejor opción para robarse todas las miradas y vestir sin importar la ocasión. Además, al llevar las grandes tendencias del otoño, su outfit merece una revisión a detalle para que todas sus fans puedan recrear su imagen y lucir a la moda.

Lisa confirmó que el cuero se queda como tendencia este otoño. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Falda lápiz de cuero y botines, así se derrocha estilo

La cantante de origen tailandés siempre se roba todas las miradas por crear looks icónicos en los que muchas veces sólo son necesarios los básicos del guardarropa y las prendas oversize, la mejor parte es que al combinarlas se logra la imagen más elegante y sofisticada. Ahora, replicó lo anterior con una falda de cuero con corte lápiz, es decir, por arriba de las rodillas y entallada en las caderas.

Algo que también destaca de la prenda más icónica que ha lucido Lisa en las últimas semanas es que cuenta con un tiro alto muy favorecedor para marcar la cintura y crear un efecto de piernas largas, a pesar de lo largo de la falda. En cuanto a los complementos de su look, la intérprete de "Money" no descuidó el estilo que tanto caracteriza al otoño al agregar una blusa negra de cuello alto y manga larga.

Lisa acaba de presumir el look perfecto para derrochar estilo este otoño. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Por otro lado y como detalle que incluso se puede llevar a la oficina, este look total black destaca por un blazer oversize con hombreras XXL que, como te hemos contado, también se han convertido en la gran sensación del momento para lucir sin importar la edad. Además, esta prenda ayuda a elevar el look y lograr que luzca muy elegante, además que el tamaño es perfecto para crear armonía en la imagen.

La buena noticia es que la miembro de Blackpink no sólo lució su icónica falda de cuero con el estilo anterior, pues en una versión más juvenil y perfecta para cualquier ocasión, agregó otras tendencias de otoño que no dejan de causar furor como son los botines y medias negras, así como un corsé para presumir la figura y más piel al dejar el abdomen y brazos al descubierto.

Cabe destacar que con ambas cátedras de moda, Lisa demostró que los looks monocromáticos siempre serán una excelente alternativa para derrochar estilo y que una prenda de color como un blazer gris o un corsé blanco ayudan a elevar cualquier look.

¿Te animas a lucir como la cantante? (Foto: IG @lalalalisa_m)

