Jacky Bracamontes da la bienvenida al otoño con este vestido boho

El estilo boho chic es uno de los preferidos del año y si en el verano causó sensación, los looks de famosas están demostrando una cosa: será el gran protagonista del otoño. La mejor parte de esta tendencia es que se puede llevar sin importar la edad y ajustándose a todos los gustos, pues así como hay quienes prefieren llevarlo en estampados y pantalones acampanados, otras personas están apostando por los vestidos que son las prendas ideales para lograr la estética perfecta.

La gran prueba que ninguna mujer debe perderse esta tendencia es que famosas como Erika Buenfil, Thalía, Adamari López y Jennifer López han causado furor con el estilo boho por lo favorecedor que resulta. Por supuesto, cada una le ha dado ese toque chic aa su manera, y la última celebridad en derrochar estilo fue Jacky Bracamontes, quien desde su cuenta de Instagram sorprendió con una nueva cátedra de moda para ser la mejor vestida en otoño.

Y es que la tarde de este domingo, Jacky Bracamontes compartió una nueva foto en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de ocho millones de seguidores, en la que presumió el vestido ideal para darle la bienvenida al otoño con el look boho más elegante del momento. ¿Cómo lograrlo?, basta una sola prenda para tener la imagen perfecta.

Jacky Bracamontes impuso moda con este look. (Foto: IG @jackybrv)

La actriz y Nuestra Belleza México apostó por un vestido largo con un olán ancho en el ruedo para mantener la imagen perfecta e ir en tendencia con el otoño, pues en esta temporada los minivestidos sólo se llevan con medias y abrigos. En cambio, los maxi vestidos son un básico del guardarropa (en especial para mujeres de más de 50 años) y atemporales, ya que su falda a la altura de los tobillos resulta muy favorecedora para cualquier clima.

Con esta cátedra de estilo para lograr lucir la tendencia boho y causar sensación, Jacky Bracamontes dejó en claro que lo holgado sólo debe ser la falda; mientras que zona de la blusa debe ir entallada para crear armonía en la figura. Por otro lado, un escote francés o cuadrado dará un toque de lo más elegante, además que unos tirantes con forma de listón y para atar ayudarán a que la imagen se vea muy chic y glamurosa.

Finalmente, para recibir el otoño con un vestido como este no puede pasar por alto el estampado, ya que es un factor clave para lograr esta estética, pero la recomendación es que el diseño sea muy pequeño y discreto para que no se robe todo el protagonismo. De esta forma, Jacky Bracamontes lució un contraste de azul y blanco, un detalle con el que de paso demostró que para lucir a la moda y con este estilo no sólo se tiene que recurrir a los tonos tierra.

