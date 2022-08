Thalia presume la falda boho más favorecedora después de los 50 años

Thalia ya se encuentra en sus festejos pre-cumpleaños y este miércoles compartió una serie de fotos y videos presumiendo la celebración que le organizó su equipo de trabajo; sin embargo, no fue lo único que notaron sus fans y es que la cantante lució guapísima y presumiendo el mejor estilo. Por si fuera poco, con su look dio una cátedra de moda con la que dictó algunas de las reglas básicas para que cualquier mujer luzca perfecta después de los 50 años.

Pues aunque es común ver a Thalía imponiendo moda con todos los tipos de estilos, incluyendo aquellos más arriesgados con transparencias y látex, en esta ocasión apostó por un look e imagen más relajados, pero esto no es razón para sacrificar el estilo, ya que se sumó a la fiebre de una estética boho chic. Esta tendencia es una de las preferidas del momento y según han demostrado otras famosas como Fey o Lucero, se mantendrá como la favorita del año y la mejor parte es que se puede lograr lucir preciosa con prendas básicas del guardarropa combinadas con estampados.

Maxi falda con estampado, la prenda que necesitas para recrear el look de Thalía

Uno de los aspectos básicos de esta tendencia que tiene influencia de los 80's y de la década de 2010 es que los estampados están más que presentes, pero para crear un atuendo en el que el toque de elegancia y sofisticación destaque, también es importante agregar básicos del guardarropa como es una camiseta blanca de algodón y totalmente lisa. Asimismo, los accesorios son fundamentales para presumir el mejor estilo.

Thalía logró el look perfecto. (Foto: IG @thalia)

Y si algo dejó claro la también actriz con su más reciente look es que el estampado se puede llevar en una maxi falda, el truco está en apostar por un diseño de cachemira, o bien, de flores pequeñas. Asimismo, es importante que la paleta de colores tenga colores cálidos, que son perfectos para lograr el estilo boho y mantenerse en armonía con la temporada otoñal, pero esto no es impedimento para agregar pequeños toques de otros colores como lo demostró Thalía en el diseño que presumió.

En cuanto al diseño de esta falda, la famosa apostó por un corte de tiro alto, pero con detalles asimétricos en la caída que ayudan a dar más volumen en la cadera y con ello estilizar la figura, sobre todo al marcar una mini cintura, Por otro lado, la forma en "A" de la prenda es perfecta para alargar la figura y con ello lucir más alta sin tener que recurrir a los tacones, un tipo de calzado que muchas veces se evita después de los 50 años por el dolor en los pies.

Para combinar, la intérprete de "No me acuerdo" agregó a su look una camiseta blanca y sin estampado ni ningún otro detalle que sobresalga y es que esto ayuda a crear armonía en el atuendo y con ello mantenerse dentro del estilo boho y no dentro del maximalista. Por supuesto, para que la prenda estrella sea la maxi falda, es necesario fajar la blusa y agregar algunos accesorios con los cuales dar el toque final.

¿Te sumarías a la estética boho? (Foto: IG @thalia)

De acuerdo con Thalía, una de las mejores apuestas es lucir un cinturón ancho y café para darle más forma a la figura y entallar un cinturita, uno de los trucos de moda de los que ya te hemos hablado. Asimismo, agregó unas cuantas joyas con volumen y grandes para lograr la tendencia perfecta, algunas opciones son los collares largos, pulseras de tela y cuero, así como aretes.

Así que si este otoño quieres lucir a la moda no dudes en robarle el look en la protagonista de "Marimar" y "María la del barrio", pues es perfecto para mantener una imagen relajada, pero a la vez con un toque de elegancia, un balance que es perfecto para cualquier ocasión, incluyendo aquellos outfits para ir a la oficina e imponer estilo. Además, con esta estética lucirás al último grito de la moda, ya que lo boho es la tendencia del momento y perfecto para causar furor después de los 50 años.

SIGUE LEYENDO

Botas boho, la tendencia que no pude faltar en tu clóset este otoño 2022

Lucero enseña a combinar kimono con jeans para un estilo boho-chic

Maribel Guardia y los bikinis perfectos para mujeres entre los 50 y 60 años