Maribel Guardia y los bikinis perfectos para mujeres entre los 50 y 60 años

Maribel Guardia se volvió en tendencia en redes sociales desde la tarde de este martes al compartir una sesión de fotos en la que luce más guapa que nuca y el factor sorpresa para sus millones de fans es que en esta ocasión no apareció con un look icónico, sino que se dejó ver como pocas veces al modelar un colorido traje de baño con el que dio mucho de qué hablar. Y es que a sus 63 años la cantante no tiene miedo en presumir una figura espectacular.

Es por ello que se ha convertido en todo un referente de la moda entre mujeres de 50 y 60 años que quieren seguir imponiendo estilo y lucir preciosas, y sólo Maribel Guardia sabe cómo lograrlo, ya sea usando pantalones holgados, tops, minivestidos o faldas cortas e incluso con con los bikinis más bonitos y sofisticados con los cuales robarse todas las miradas. La mejor parte es que la también actriz no tiene miedo en experimentar con su estilo y para ello siempre adopta las últimas tendencias e innova con las propuestas más atrevidas.

Los estampados son piezas claves en sus look veraniegos. (Foto: IG @maribelguardia)

Así que si tienes entre 50 y 60 años, y quieres disfrutar de las últimas semanas del verano como toda una diosa y diva de la moda, un consejo es revisar los looks playeros con los que la ex de Joan Sebastian ha impuesto moda. Otro aspecto a destacar es que para lucir bien en bikini también son necesarios los accesorios como sombreros, joyas y hasta kimonos, que desde la primavera son considerados como el remplazo perfecto de los blazers y que con bañadores lucen espectaculares.

Bikinis con estampado tropical

Los estampados tropicales nunca pueden faltar en los trajes de baño y si algo ha demostrado Maribel Guardia es que es una tendencia muy favorecedora después de los 50 años ya que ayuda a darle a la imagen un toque Bastante juvenil y rejuvenecedor, una combinación que todas las mujeres maduras siempre buscan.

En cuanto al diseño de los bikinis siempre se puede salir de los cortes clásicos y dejar aquellas tendencias en las que los cortes asimétricos que dejan más expuesta a la piel están presentes como es el caso de las bragas con abertura en las caderas. Mientras que para complementar el look y lucir elegante y glamurosa un kimono con el mismo estampado o paleta de colores será más que necesario.

Los sombreros también ayudan a elevar el look. (Foto: IG @maribelguardia)

Bikini y prendas crochet

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante costarricense ha compartido en varias ocasiones los bikinis perfectos para que las mujeres de 50 y 60 años o más impongan moda y así como suele lucir su figura en tono oscuros, ha dejado en claro que los tonos neutros son perfectos para lograr un efecto rejuvenecedor. El ejemplo perfecto es esta combinación de un bañador blanco con estampado sencillo y discreto.

Mientras que en el corte destaca un tiro bajo para las bragas, así como un top con tirantes de fruncido, un detalle que no ha pasado nada desapercibido este año. Uno de los mejores complementos en esta temporada también han sido las prendas de crochet que dan el toque final a los bikinis más bonitos, tal y como lo demostró Maribel Guardia a la orilla del mar. De hecho, con una combinación como esta también se puede lograr el estilo hobo-chic que tanto furor está causando.

Las pulseras también ayudan a lucir el mejor estilo. (Foto: IG @maribelguardia)

Bikinis cruzados y con cintas

Ya lo advertíamos al inicio del verano, los bikinis negros son la mejor opción para lucir después de los 50 años, ya que ayudan a dar una imagen muy elegante y llena de estilo; sin embargo, para imponer moda es necesario salir de los modelos convencionales y para ello se puede recurrir a diseños más vanguardistas.

Uno de los trucos de Maribel Guardia son los bikinis cruzados con los que el top luce un escote tipo halter. Asimismo, detalles como las cintas le pueden dar un toque bastante coqueto a la cintura y el abdomen.

El negro es el color de las mujeres elegantes. (Foto: IG @maribelguardia)

Bikini clásico

Por supuesto, para lucir glamurosas sin importar la edad los diseños de trajes de baño clásicos son más que necesarios y con lo anterior nos referimos a la forma triangular que por décadas ha dominado las tendencias de bikinis y además resulta muy favorecedora.

En cuando a los colores, Maribel Guardia también a confirmado que se pueden lucir todos, desde los más oscuros como los negros, hasta los más claros e incluso los más brillantes y vibrantes como este tono morado que además es perfecto para resaltar un bronceado perfecto.

¿Cuál usarías después de los 50 años? (Foto: IG @maribelguardia)

SIGUE LEYENDO

Salma Hayek demuestra cómo lucir perfecta en bikini negro a los 50 años

Paty Manterola se luce al estilo Barbicore con el bikini rosa neón ideal para mayores de 50 años

Sofía Vergara impone los maxi vestidos como básicos del guardarropa después de los 50