Paty Manterola se luce al estilo Barbicore con el bikini rosa neón ideal para mayores de 50 años

A sus 50 años, Paty Manterola acaba de dar una gran cátedra de estilo con la que demostró que la edad no es impedimento para lucir al último grito de la moda y combinando las mejores tendencias del año, ni mucho menos para dejar de usar un bikini con el cual poder disfrutar de unas vacaciones en la playa, mientras el cuerpo se nutre con los rayos del Sol hasta obtener el bronceado perfecto.

Para nadie es secreto que Paty Manterola tiene los bikinis más bonitos de la temporada, pues por redes sociales ha compartido varias fotos en las que ha dejado ver todo tipo de diseños, incluyendo los más coloridos con estampados tropicales; sin embargo, con su última apuesta ganó como la mejor vestida al combinar dos de las tendencias preferidas del verano: el estilo Barbiecore y un color neón digno de una diva de la moda.

La cantante tiene el mejor estilo. (Foto: IG @patriciamanterola)

¡El color y diseño es perfecto para mujeres maduras!

Lo que más llamó la atención de este icónico look de Barbie es que la cantante demostró que aún después de los 50 años se puede llevar un bikini con escotes pronunciados para presumir la figura y por si fuera poco, el diseño ayuda a lograr una imagen bastante juvenil, algo que siempre se busca lograr en todo tipo de looks y los playeros no pueden ser la excepción a esta regla de las mujeres maduras.

Con su bañador de dos piezas demostró que el rosa neón seguirá siendo el preferido del verano, pues su color no sólo es perfecto para robarse todas las miradas, sino también para resaltar lo moreno de la piel que sólo se consigue tras horas bajo el Sol. Por supuesto, la tonalidad intensa hace que cualquiera recuerde la fiebre por los looks bajo la tendencia Barbiecore, pues ayuda a que quien lo usa luzca una imagen muy elegante y femenina.

En lo que respecta al diseño del bikini, destaca un top con el clásico corte triangular, pero a diferencia de otros diseños que llevan los tirantes de lo más sencillo, Paty Manterola apostó por buscar un modelo en el que la parte superior de las copas cuenta con pequeños aros de metal y sujetos a ellos se encuentran las cintas para atar por detrás del cuello de la forma más elegante. La mejor parte de una prenda como esta es que da la libertad de modificarla creando diversas formas de las que ya te hemos contado.

Los colores neón son los favoritos del año. (Foto: IG @patriciamanterola)

Por otro lado, la parte inferior del traje de baño destaca por mantener la silueta clásica y con cintas para atar en los laterales de la cadera; mientras que lo más sensacional es el tiro bajo que permite presumir un vientre plano como el de la también actriz. Aunque en muchas famosas hemos visto la tendencia Barbiecore combinando varias tonalidades de rosa u otros colores, Paty Manterola llegó a demostrar que un look total pink es la mejor opción de la temporada.

El toque final para un look como este y que es un básico sin importar la edad son unos lentes oscuros con los cuales proteger la vista de los intensos rayos solares. Aunque este año hemos visto el regreso de lentes de biker en los que el efecto espejo tiene un importante protagonismo, la guapa presentadora mexicana dejó en claro que los modelos de lentillas anchas son la alternativa ideal para usar después de los 50 años.

Un look en bikini sin joyas también puede ser muy elegante. (Foto: IG @patriciamanterola)

SIGUE LEYENDO

Bikinis bicolor, la nueva tendencia que se apodera de Instagram

Bikinis y body chain, la combinación perfecta para lucir preciosa y glamurosa

Lucero impone moda con los bikinis más femeninos para mujeres de más de 50 años