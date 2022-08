Lucero impone moda con los bikinis más femeninos para mujeres de más de 50 años

El regreso de Lucero a los escenarios, esta vez acompañada por su exesposo, Mijares, además de sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, ha demostrado que la cantante sigue siento "la novia de América" y que además de conquistar el corazón de chicos y grandes, sigue siento el ícono de la moda mexicano más importante. Por supuesto, en sus looks destacan atuendos ideales para mujeres de más de 50 años que quieren lucir en tendencia y con toques bastante femeninos que las hagan lucir preciosas.

Y para combinar todo lo anterior no hay nadie mejor que Lucero, pues incluso en sus looks en los que presume los mejores bikinis ha confirmado que no se pierde de ninguna tendencia de la moda y que además puede presumir su figura perfecta y lucir más guapa que nunca. Es por ello que de nuevo está en la mira de todos como el referente del estilo más elegante, sofisticado y femenino con el cual impactar desde la alberca o cualquier playa del país.

Así que si quieres lucir como la actriz, no hay mejo opción que seguir al pie de la letra sus mejores consejos para estilizar la figura sin tener que dejar atrás las tendencias o diseños más bonitos, pues como ella misma y otras celebridades lo han demostrado: la edad no es impedimento para atreverse a usar un bikini y, de hecho, después de los 50 años llega el mejor momento para cautivar a todos.

Lucero practicando yoga en la playa. (Foto: IG @luceromexico)

Uno de los estampados preferidos por las famosas a la hora de disfrutar de las vacaciones es el animal print con el cual robarse todas las miradas por lucir una imagen bastante coqueta y sensual, eso si, sin tener que sacrificar la elegancia y prueba de ello es que Lucero ha apostado por bikinis en los que destaca este diseño que recuerda a los jaguares y que es ideal para lucir a la moda, una tendencia en bañadores que también le hemos visto a Salma Hayek.

Entre los modelos destacan los clásicos cortes triangulares para el top y bragas de tiro bajo para presumir un abdomen plano, aunque no son los únicos, ya que la protagonista de "Soy tu dueña" ha sorprendido con tendencias perfectas para lograr una imagen juvenil como es el caso de este traje de baño de dos piezas en el que destacan los tirantes normales del top y un par más con detalles que bajan desde el cuello hasta medio pecho para presumir un escote de lo más sofisticado.

Los lentes tipo biker están de moda este 2022. (Foto: IG @luceromexico)

Pero siguiendo con los estampados que no pueden faltar en los bañadores, destacan los tropicales que son los favoritos de chicas y grandes e ideales para lucir con todo tipo de diseños, en especial aquellos en los que los que destacan los colores neón, pues estas tonalidades tan intensas ayudan a lucir a la moda este 2022, pues se trata de la tendencia preferida, sobre todo si se luce desde la playa.

De acuerdo con las cátedras de moda que Lucero ha dado por medio de su cuenta oficial de Instagram, el verde es un color magnífico para lucir glamurosa y para brillar más que nunca durante la golden hour. Asimismo, ha dejado en claro que la joyería es fundamental para lucir el mejor estilo y para ello no hay que recurrir a grandes detalles, sino simplemente a un par de aretes de perla.

El verde es el color favorito del verano. (Foto: IG @luceromexico)

Además del verde, el azul turquesa es el color perfecto para causar furor después de los 50 años y la cantante de 52 años lo ha confirmado con uno de sus bikinis con e que incluso demostró que un vestido con transparencias puede ayudar a darle el toque final a los trajes de baño.

En una de sus fotos con más me gustas en Instagram, la cantante presume un top con escote strapless y unas bragas de tiro bajo, ambas prendas en azul turquesa; mientras que como complemento, la famosa agregó un minivestido con transparencias, una tercera prenda que ayuda a cubrir la figura, pero con la que aún es posible ver el bañador; cabe destacar que para una combinación como esta se pueden buscar diseños más sofisticados como pedrería en los puños, cuello y ruedo.

Así se presume la elegancia en bikini, según Lucero. (Foto: IG @luceromexico)

Una última alternativa, también con un toque de lo más femenino, destaca uno de los bikinis con los que Lucero conquistó a todos durante su juventud y cuyo diseño es más que perfecto para usar este año, pues cuenta con un estampado tie die en amarillo, azul y blanco, tres colores que son perfectos para resaltar lo dorada y brillante que queda la piel tras pasar horas tomando el Sol.

En este look que tiene una imagen aún más juvenil y fashionista, Lucero agregó un par de aretes de perla, así como una visera de palma para proteger su rostro de los rayos solares.

Lucero en sus años dorados. (Foto: IG @luceromexico)

