5 bikinis negros que debes usar en tus próximas vacaciones

Las vacaciones de verano están más cerca que nunca y cientos de personas ya comienzan a preparar hasta el más mínimo detalle para pasar una temporada inolvidable, por lo que los destinos turísticos con playa, las dietas y rutinas de ejercicio para bajar de peso y los looks veraniegos, así como los mejores bikinis, comienzan a ser las búsquedas más importantes de la temporada. Aunque si se trata de los trajes de baño es importante recordar que las famosas siempre son un gran punto de partida.

Pues como en cada ocasión, son las grandes celebridades quienes conocen mejor que nadie las tendencias del momento y para unas vacaciones en la playa, han confirmado que los bikinis negros son la opción más elegante que se puede seguir. En ocasiones anteriores te hemos compartido que los bañadores coloridos y los metálicos se verán mucho este verano, pero una de las alternativas clásicas y que nunca falla es lucirlos en este color que nunca pasará de moda.

Además, se trata de un color que favorece a todos los tipos de piel, desde las frías, las cálidas y las neutras; asimismo, es perfecto para presumir un cambio de look, pues este verano los tintes de cabello más codiciados son los negros, rojizos y rubios platinados. Por otro lado, lucirlos con accesorios que agreguen un poco de brillo logrará un look único con el cual será imposible no llamar la atención.

Es por ello que en esta ocasión recuperamos los bikinis negros más icónicos de famosas como Kim Kardashian, Dua Lipa, Irina Baeva, Manelyk y Yanet García, quienes son grandes íconos de la moda y además siempre presumen los mejores diseños de trajes de baño.

Bikinis de cintas

El diseño más elegante de la temporada lo lleva Kim Kardashian y con él demostró que el negro es el color perfecto para conquistar la playa, por supuesto, no es lo único que influye, pues la silueta del bañador también es importante para destacar. De acuerdo con uno de sus más recientes looks, lo ideal es apostar por el clásico corte triangular y con cintas para atar cada prenda; mientras las bragas quedan con moños a la altura de la cadera, el top luce las cintas detrás del cuello y la espalda.

Por otro lado, como deja ver el look de la empresaria, quienes apostaron por un radical cambio de look para llevar una melena rubia platinada, lograrán que su tono de cabello destaque más ya que la atención no la atraerá el bikini, como sí ocurre con otros colores intensos.

Kim Kardashian de vacaciones. (Foto: IG @kimkardashian)

Otro diseño similar al de Kim Kardashian es el de Yanet García, quien es conocida por imponer moda con los bañadores y lencería perfectos para cada temporada y en esta ocasión afirmó que para este verano la mejor opción son los bikins negros con cintas para ajustar según el estilo que se quiera lograr.

Además, demostró que se puede jugar con las texturas, pues los bikinis también pueden llevar fruncidos en ciertas zonas para lograr darle textura y estilo, y de esta forma olvidarse de formas clásicas.

Los accesorios son clave para estar a la moda. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Bikinis negros con brillos

Por otro lado, famosas como Dua Lipa, Irina Baeva y Manely han impuesto moda con coquetos bikinis negros que tienen detalles que llaman la atención y para ello basta con seleccionar modelos en los que accesorios con brillos tengan un mayor protagonismo, además, hará que el bañador luzca más lujos y, por lo tanto, más elegante.

Hay muchas opciones para llevar un traje de baño con brillos, la primer idea es de Dua Lipa al apostar por un circulo de diamantes como sostén para las copas de su top; mientras que que las bragas son de tiro bajo y sin ningún detalle extra. Mientras que Manelyk también apostó por una silueta parecida con un círculo de metal que da el toque final al top; en cuanto a las bragas, un corte asimétrico que juegue con la forma ayuda a lograr la imagen perfecta para el verano.

Dua Lipa presume un bikini con brillos. (Foto: IG @dualipa)

Manelyk impuso moda con este bikini. (Foto: IG @dualipa)

Por su parte, Irina Baeva lució un bikini negro en el que los detalles son más sutiles y perfectos para mantener la elegancia en un look playero como este. El secreto de la actriz es apostar por un diseño en el que pequeños círculos metálicos formen parte del bañador y para esta ocasión presumió el mejor estilo con un top de tirantes y una bragas de tiro bajo, ambas prendas con esos pequeños destellos de brillo a causa del Sol.

Cabe destacar que en todos los looks de las famosas no pueden faltar los accesorios y aunque en muchas ocasiones las cadenas para la cintura, los collares largos y anillos son perfectos, para las vacaciones de verano no hay mejor opción que los lentes oscuros, en especial si se tratan de aquellos diseños de biker que tanto han conquistado las tendencias de moda de este 2022.

Irina Baeva luce los lentes más deseados del verano. (Foto: IG @irinabaeva)

