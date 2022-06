Yanet García sorprende con elegante lencería roja y cautiva con piernas de porcelana

Yanet García volvió a sorprender a sus millones de fans en redes sociales, y es que la guapa "Chica del Clima" causa furor cada vez que comparte uno de sus atrevidos looks en lencería, como lo hizo con su más reciente publicación en la que se lució con un conjunto rojo y elegante con el que cautivó al mostrar sus piernas de porcelana.

García ha logrado colocarse como una de las famosas con silueta de impacto, y desde hace tiempo se deja ver en redes como una mujer sensual, por lo que no sorprendió que fuera una de las famosas que se unió a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en la que es una de las mexicanas más famosas.

Yanet García cautiva en elegante lencería roja

Yanet ha ganado muchos seguidores en las redes, principalmente Instagram, donde a la fecha suma 14.8 millones de fans, con quienes presume los atuendos de lencería más modernos y elegantes, como el conjunto rojo de corsé que combinó con zapatillas en tono plata.

Yanet presume elegante lencería y conquista las redes. Foto: IG @iamyanetgarcia

"I'm not perfect. But I’ll always be real" (No soy perfecta. Pero siempre seré real), fue la frase con la que la guapa influencer y modelo acompañó la instantánea que ha dejado con la boca abierta a sus fans, pues posó en cuclillas y destacando sus torneadas piernas.

"Divina", "La diosa más hermosa del mundo", "Hermosa", "Princesa guapa saludos con todo cariño" y "Eres bellísima" son sólo algunos de los mensajes que Yanet recibió en su publicación, en la que se confirmó como una de las mujeres más bellas en redes sociales.

García comenzó su carrera en los medios en su natal Monterrey, Nuevo León. En el año 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, pero aunque no tuvo suerte, en el 2015 saltó a la fama como la "Chica del clima" por tener a cargo la sección del servicio meteorológico del programa "Gente Regia".

La guapa influencer es una de las mexicanas con más éxito en OnlyFans, en la que personas de todo el mundo comparten fotografías atrevidas por las que reciben una remuneración económica, pues se paga una suscripción al perfil. De acuerdo a lo que se puede ver en la cuenta de García, ella cobra 20 dólares al mes, lo que serían unos 400 pesos mexicanos.

