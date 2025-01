Kate Middleton apuesta por el tartán con un look clásico y Michelle Salas se luce como una it girl con su outfit moderno

La nueva aparición de Kate Middleton estuvo llena de emotividad porque acudió al hospital infantil Ty Hafan, situado en Cardiff, en Gales, del que se convirtió madrina. Aunque este fue el foco de atención, la princesa de Gales, de 43 años de edad, también se llevó las miradas por su look clásico.

Sonriente y cercana a los niños, la esposa del príncipe William causó sensación en la clínica e incluso en redes sociales porque la familia real británica compartió la reciente actividad de la royal. Los elogios destacan la propuesta de moda de la nuera de la fallecida princesa Diana, quien apostó por el estampado tartán.

Pero Kate Middleton no es la única que ha elegido esta tela, ya que la influencer mexicana Michelle Salas, de 35 años, igual se ha sumado a esta tendencia de moda que imperará en 2025, anticiparon los expertos desde finales de 2024. De hecho, la bisnieta de la fallecida Silvia Pinal se le adelantó a la princesa de Gales porque fue de las primeras famosas en elegir prendas con cuadros.

Cómo es la tendencia con estampado tartán

Tanto la royal británica como la it girl mexicana eligieron el estampado tartán porque es de las principales recomendaciones de los expertos en moda. Está presente en todo, con lo que comienza su boom este 2025. Las prendas, los zapatos y la bolsa son perfectas para apostar por esta tela cuya característica principal es el patrón con líneas verticales y horizontales que forman cuadros.

Este patrón puede ser en diversos colores, yendo desde los colores neutros hasta los intensos. Destacan los estampados en colores verde y rojo, ya que este estampado guarda vínculo con Escocia y es por ello que surge la diferencia entre los cuadros “regulares” y los cuadros escoceses.

Michelle Salas y Kate Middleton dieron cátedra de estilo con sus looks con estampado tartán. Fotos: Instagram Michelle Salas.

El tartán, el animal print de 2025

El tartán no sólo es tendencia en 2025, sino que expertos en moda aseguran que es el animal print del año. En sí, el animal print no será reemplazado por el tartán, pero los cuadros escoceses destacarán, demostrando que son versátiles. Debido a esto, tanto Kate Middleton como Michelle Salas portaron looks con patrón de cuadros, eligiendo los estilos clásico y moderno para llenar de inspiración.

Sigue leyendo:

La estética punk de los años 80 regresa como tendencia de belleza este 2025, aseguran expertos

¿Cuál es el nuevo corte bob que se le ve bien a todas las mujeres y está triunfando en 2025?