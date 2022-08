Maribel Guardia sube la temperatura en moderno bikini y presume cuerpazo a sus 63 años

Maribel Guardia desafía las reglas de moda y demuestra que la edad no es impedimento para lucir increíble con un look de playa. Desde Miami, la actriz subió la temperatura en Instagram y Facebook al compartir una serie de fotos en las que se le puede ver modelando un moderno bikini y presumiendo cuerpazo a sus 63 años.

Guardia celebró su cumpleaños el pasado mes de mayo, y al igual que otras actrices como Olivia Collins y Lourdes Munguía, se destaca en la farándula mexicana al lucir una figura esbelta y trabajada, la cual destaca con atuendos ajustados como mini vestidos, y también con los atuendos perfectos para un día de playa o alberca.

Maribel Guardia presume cuerpazo en bikini

La cantante compartió en sus cuentas oficiales de redes una serie de imágenes en las que se le puede ver posando con un hermoso paisaje de mar y nubes en el fondo. Luciendo un outfit moderno en el que combinó un traje de baño de dos piezas con una reveladora bata.

Se lució desde Miami con un coqueto look. Foto: IG @maribelguardia

En las instantáneas que Maribel compartió con sus millones de fans, se le puede ver presumiendo su marcado abdomen y su pequeña cintura en un bikini que destaca por su diseño estampado de colores y sus detalles de metal en la zona del busto y las caderas.

"El mar no tiene caminos ni explicaciones, te sientas a verlo y tus sueños vuelan al inicio de los tiempos y al amor de Dios. #look @ivc_co #mar #women #dreams #dios #love ", escribió la también actriz para acompañar las instantáneas que ya han recibido cientos de comentarios.

Con más de 22 mil "me gusta" generados en sólo una horas, Guardia vuelve a confirmar que la edad no importa cuando se trata de lucir cuerpazo en la playa, pues sin duda la cantante robó miradas y cientos de halagos, tanto de sus fans como de sus compañeros, quienes no dudaron en admirar su belleza.

Maribel cautiva con su belleza y escultura figura. Foto: IG @maribelguardia

Famosas como África Zavala, Yanet García, Aracely Arámbula, Chantal Andere y Vielka Valenzuela son algunas de las que comentaron la publicación de la guapa artista, que posó con estilo para volver a confirmar que es una de las mujeres más bellas de la farándula.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, y cada día demuestra que la edad es sólo un número, pues presume atrevidos looks, como los atuendos para hacer ejercicio o formales con los que deja ver su marcado y trabajado abdomen.

Presume cuerpazo y estilo en moderno bikini. Foto: IG @maribelguardia

