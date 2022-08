Maribel Guardia: este es su secreto para presumir el abdomen entre los 50 y 60 años

Lucir a la moda no es una cuestión de edad y prueba de ello es que muchas famosas que superan los 50 y 60 años lucen todo tipo de tendencias, incluyendo aquellas que son consideradas "muy arriesgadas" por tener escotes pronunciados o por dejar al descubierto el abdomen. Aunque muchas mujeres maduras se resisten a usar este tipo de diseños, otras han dado cátedras de estilo con las que dictan cómo lucir elegantes y crear la armonía perfecta.

Uno de los casos más conocidos es el de Maribel Guardia, quien incluso es admirada por las generaciones más jóvenes, y es que además de su talento como actriz y cantante ha conquistado las redes con los looks más icónicos en los que precisamente lleva todo tipo de escotes y presume su figura torneada, que no es más que el resultado de una buena alimentación y ejercicio. Pero para lograr verse espectacular con cada una de sus combinaciones tiene un gran secreto que acabamos de descubrir y que sin duda ayudará a muchas mujeres a lucirse como nunca.

Maribel Guardia siempre presume su abdomen de acero. (Foto: IG @maribelguardia)

Quienes siguen de cerca a Maribel Guardia habrán notado que en su guardarropa hay muchas prendas perfectas para dejar al descubierto su abdomen marcado, como es el caso de los tops e incluso de los minivestidos con aberturas en esta parte del cuerpo; sin embargo, cuando apuesta por estos diseños siempre se acompaña de otras siluetas y formas que la ayuden a crear armonía en la figura.

Así que si tienes entre 50 y 60 años corre por lápiz y papel, pues no te puedes perder el mayor de los secretos de moda de la actriz y aplicarlo en todo momento y con diferentes prendas, pues no todo se trata de minivestidos o faldas, ya que el complemento perfecto para un escote en el abdomen siempre serán unos pantalones.

¿Cómo presumir la figura al estilo de Maribel Guardia?

La tarde de este jueves la cantante compartió una nueva foto en redes sociales para presumir su look del día y sin querer reveló el secreto para dejar el abdomen al descubierto y presumir los resultados del gimnasio. En esta ocasión lució un top con escote de corazón y mangas cortas abultadas, pero para combinar dejó cubiertas sus piernas con una falda larga con abertura, que sólo en ciertas posiciones deja al descubierto la piel.

El secreto está en balancear escote en el abdomen cubriendo el resto del cuerpo. (Foto: IG @maribelguardia)

Este truco de combinar una prenda escotada en la parte superior y una más discreta en la parte inferior es lo que toda mujer entre 50 y 60 años debe de realizar para crear armonía en el cuerpo. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Maribel Guardia aplica lo anterior, pues es constante ver que en sus looks se aprecien estos dos puntos totalmente opuestos y que ayudan a lucir elegante a pesar del escote.

Por supuesto, no es lo único que hay que tener en cuenta, pues para lucir perfecta también se deben cuidar otros aspectos de las prendas como es su forma, qué tan largas u holgadas son e incluso qué le queda mejor a la figura. Uno de los primeros puntos que no deben pasar por alto son los tiros altos, que pueden o no cubrir el ombligo, pues esto es fundamental para marcar la cintura y permitir una mejor caída, en especial cuando se trata de pantalones.

Las mangas largas también ayudan a crear el look perfecto. (Foto: IG @maribelguardia)

Y es que si algo nos ha dejado claro la famosa de 63 años es que cuando una mujer madura luce un top, el mejor complemento siempre será un pantalón holgado como pueden ser los famosos "pata de elefante", pues al tener el tiro alto ayudan a dar mayor volumen a las caderas, pero a la vez crear armonía por lo ancho de las piernas. De esta forma, también se da mayor seguridad a la hora de dejar al descubierto el abdomen.

Otro truco de Maribel Guardia es llevar tops de manga larga o pequeños suéteres entallados que cubran el top y los brazos, ya que de esta forma es menor cantidad de piel la que se expone y, por lo tanto, se crea un mejor look y la figura luce un mejor estilo. Este último secreto también se aplica cuando se luce un vestido con aberturas en el abdomen, pues las mangas ayudan a que el detalle sea más discreto y que la atención se centre en las piernas.

¿Seguirías sus consejos? (Foto: IG @maribelguardia)

