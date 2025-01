Javier Aguirre reconoce que la gira funcionó y hay sólo dos o tres futbolistas que merecen otra oportunidad

Javier Aguirre y sus jóvenes pupilos ya terminaron su primera gira en el 2025. La Selección Mexicana regresó con un sabor agridulce de sus días en Sudamérica ya que vuelve con una victoria y una derrota. Ahora, después la caída contra las 'Gallinas', el técnico azteca confirmó que saca buenas sensaciones, pero también que hay varios nombres que quiere seguir viendo. Eso sí, también van a descartar a algunos otros nombres en futuras convocatorias.

Después de terminar el encuentro en Buenos Aires, el Vasco Aguirre dejó claro que la gira le dejó varias conclusiones, comenzando porque hay varios que no tienen el nivel para continuar siendo llamados con el conjunto nacional para futuras convocatorias, al menos por ahora. Eso sí, dejó claro que está muy contento con la gira y las conclusiones que sacó. Lo que dejó claro fue que no tenía presupuestado la derrota en el Monumental.

"El futbol no te perdona, hay que estar ahí, mejorar, y hoy vimos que a algunos no les alcanza, es la verdad, pero bueno, es decisión mía traerlos, jugar de esta manera y en todo caso, las conclusiones las saco con lo que vi, estoy contentísimo con esta gira, la conducta, la derrota no, no estaba presupuestada", dijo Aguirre en conferencia de prensa. Noticias Relacionadas El jugador que compartieron la Selección Mexicana y River Plate; ¿cómo le fue al seleccionado en Argentina?

Termina un partido de alta exigencia en Buenos Aires. pic.twitter.com/wVOAVBIR8q — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 22, 2025

Javier Aguirre se queda con algunos nombres para futuras convocatorias

Después de hablar sobre los que no continuarán siendo llamados a la Selección Mexicana de cara a las Eliminatorias Mundialistas de la CONCACAF, Aguirre confirmó que se queda con tres o cuatro nombres que quiere seguir viendo, es decir, que le llenaron el ojo y merecen una segunda oportunidad. El Vasco no quiso dar nombres, ya que no quiere afectar a los chicos que no se quedarán, ya que todos son gente valiosa fuera del terreno de juego.

"Hay tres o cuatro que merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones, difícil dar nombres para no afectar a los chicos, hay gente valiosa fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar, hoy nos ganaron bien, no competimos a la altura de ellos, estaban muy motivados", expresó el DT mexicano.

El entrenador mexicano se queda con algunos nombres para futuras convocatorias (IG: miseleccionmx)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Javier Aguirre no podrá volver a tener a los seleccionados reunidos hasta el 20 de marzo. La Fecha FIFA de esta ocasión será para disputar las Semifinales de la CONCACAF Nations League. El equipo mexicano se enfrentará a la Selección de Canadá. Para este partido el entrenador podrá contar con los jugadores que se encuentran en Europa, por lo que podría no necesitar a los jóvenes a los que vio en esta ocasión.

El Partido de Semifinales está programado para disputarse el 20 de marzo a las 20:30 en el SoFi Stadium. En caso de ganarle a la Selección de Canadá, Aguirre y sus pupilos se enfrentarán al vencedor entre Estados Unidos y Panamá, contra los que tendrán que disputarse un título más para el Tricolor.

Sigue leyendo:

Aficionados de River Plate abuchean durante el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Monumental | VIDEO

Javier Mascherano defiende a Messi luego de que se burló en polémico festejo: "Sabemos que los mexicanos suelen ser hostiles”