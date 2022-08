Salma Hayek dice cómo usar un bikini negro después de los 50 y el resultado es muy glamuroso

Lucir a la moda y con el mejor estilo no es una opción, es una necesidad, pues por medio de nuestra imagen compartimos al resto del mundo una parte de quienes somos, nuestros gustos, intereses y hasta un sutil giño de nuestra personalidad; es por ello que siempre hay que apostar por los mejores looks, incluyendo aquellos playeros en los que un bikini se convierte en nuestro único acompañante. Pero conseguir esa imagen perfecta no es nada fácil y sólo celebridades de la talla de Salma Hayek han logrado conseguirlo.

Pues con cada uno de sus outfits la actriz mexicana ha dejado en claro que es todo un ícono y referente de la moda, además que nunca se le pasa ninguna tendencia. Y si hablamos de sus trajes de baño, la famosa ha dejado en claro que los de dos piezas son sus favoritos gracias a que ayudan a que cualquier mujer pueda presumir la figura, porque sí, un bikini no sólo se debe llevar durante la juventud y los 50 son la mejor edad para lucirlos.

Salma Hayek siempre presume sus mejores bikinis. (Foto: IG @salmahayek)

A sus 55 años, Salma Hayek se ha convertido en la gran sensación de redes sociales por presumir los bañadores perfectos para toda ocasión, pero la mañana de este lunes causó gran revuelo en Instagram, luego de confirmar que la mejor forma de arrancar la semana es disfrutando de un paraíso tropical y con un look de bikini negro muy glamuroso con el cual robarse todas las miradas, a la vez que se presume la elegancia y el estilo.

Y tan solo con una foto, la guapa actriz que triunfa en Hollywood con películas como "Eternals", "La casa Gucci" o "Everly" dio una de las cátedras de moda más importantes del año, pues el verano es la temporada ideal para lucir un precioso bikini como este. Por supuesto, no fue lo único que llamó la atención, sino también el estilo que impuso en el que se destaca una identidad propia, pero luciendo las grandes tendencias del momento.

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, los bikinis negros son la gran sensación del año y perfectos para lucir elegante, por lo que no sorprende ver que además de Salma Hayek también los han usado grandes famosas como Kim y Khloé Kardashian, así como muchas otras mexicanas que han disfrutado de las vacaciones de verano como nunca; sin embargo, la mamá de Valentina Paloma Pinault demostró que hay que agregar complementos para terminar de lucir perfecta.

Este es el resultado final para estilizar un bikini negro. (Foto: IG @salmahayek)

En su última foto de Instagram, que rápidamente acumulo miles de me gustas se aprecia que la también empresaria apostó por un modelo de tiro bajo para las bragas; mientras que en el top destaca un corte en forma de corazón, ideal para presumir un gran escote y presumir que después de los 50 años llega la mejor etapa para muchas mujeres.

De acuerdo con Salma Hayek, el truco para crear el balance perfecto entre lo elegante y glamuroso con un bikini negro, es agregar prendas extras y accesorios con los cuales imponer estilo; en esta ocasión, la actriz apostó por un pareo de rayas blancas y negras, pero en lugar de colocarlo en la cadera, lo utilizó como una especie de chal para cubrir desde los hombros hasta parte de las piernas, pero sin ocultar el traje de baño.

Finalmente, se pueden agregar un sombrero playero, lentes oscuros y unas cuantas joyas como aretes y pulseras que den el toque de glamur y sofisticación en cuestión de segundos. Así que no lo dudes y luce tu figura durante las últimas semanas del verano con un bikini negro de tendencia y demuestra al mundo que los 50 son los nuevos 20.

