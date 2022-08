Andrea Legarreta conquista la red con los bikinis perfectos para lucir después de los 50 años

Andrea Legarreta es una de las famosas más queridas en nuestro país, pues con su talento y carisma ha logrado conquistar el corazón de todos los mexicanos que la han visto en todo tipo de proyectos que van desde la actuación en telenovelas como "Carrusel" o "¡Vivan los niños!" y la conducción en el matutino "Hoy"; sin embargo, no es lo único por lo que destaca, sino también por un estilo muy marcado con el que ha logrado conquistar el mundo de la moda.

La conductora sabe mejor que nadie cómo sacar provecho de todo tipo de prendas, algo que la ha llevado a ser el ícono de la moda mexicano más importante para mujeres de más de 50 años, pues tanto con sus vestidos, minifaldas y trajes sastre ha demostrado que puede robarse todas las miradas, pero de lo que poco se habla es de su influencia a la hora de usar los bikinis más bonitos, elegantes y femeninos con los cuales imponer estilo.

El negro es el color ideal para las mujeres maduras. (Foto: IG @andrealegarreta)

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta ha compartido varios looks en los que los bikinis son piezas clave para lucir mejor que nunca y demostrar que la edad no es impedimento para presumir una figura de impacto y con la cual robarse todas las miradas. La mejor parte es que con sus atuendos playeros siempre luce las tendencias favoritas de cada temporada, como es el caso de los trajes de baño negros que han causado sensación.

Es por ello que en esta ocasión recordamos sus looks más icónicos para que las mujeres de más de 50 años tomen inspiración de ellos y los usen durante las últimas semanas del verano, en especial si en esta la temporada vacacional se pueden dar una escapada a la playa. Como adelantábamos, el negro es el color perfecto para lograr lucir elegante y glamurosa esta temporada, pues si bien es cierto que los bañadores más coloridos ayudan a rejuvenecer, los oscuros son ideales para resaltar la imagen y poder llevar todo tipo de joyas.

Los trucos de moda de Andrea Legarreta destacan por no tener medo de usar un traje de baño de dos piezas, y por el contrario, lucirlos con toda la seguridad en varios diseños. Una de sus propuestas son los tiros bajos para dejar al descubierto un abdomen de acero y minicintura que se pueden lograr con rutinas de ejercicio. Además, ha presumido que las cintas para atar a un costado de las caderas siempre será la opción más glamurosa con la cual mantener un estilo clásico.

Los accesorios ayudarán a elevar el look. (Foto: IG @andrealegarreta)

En cuanto a los tops no sólo la hemos visto con el clásico corte triangular con el que se pueden lograr todo tipo de estilos, pues la actriz y madre de familia ha apostado por diseños más coquetos con los cuales presumir toda su feminidad, para ello hay que conseguir un diseño con mangas de olanes que ayuden a darle un toque más casual al bikini.

Aunque el negro es su color por excelencia, también hemos visto a Andrea Legarreta lucirse con las propuestas más coloridas e ideales para estar en tendencia este 2022, pues los tonos más encendidos y brillantes son los favoritos. Para ello, la famosa ha apostado por un color naranja, ideal para resaltar el bronceado perfecto de la piel.

Los colores más encendidos ayudan a resaltar el bronceado. (Foto: IG @andrealegarreta)

Sin embargo, para variar el estilo de los bikinis, en un color como este se lució con cintas gruesas y con una caída de lo más natural sobre las caderas; mientras que para el top del bañador destaca el clásico corte en forma de triángulo y para atar detrás del cuello; pero que por debajo del pecho cuenta con una cinta gruesa que le da soporte a la prenda y ayuda a eliminar las cintas finas para atar detrás de la espalda.

Aunque para quienes también quieren lucir más elegantes y otro tipo de tendencias sin recurrir a los colores más encendidos, un bikini de color oscuro como el azulo marino o el gris será perfecto, pero para darle ese toque diferenciador, se debe apostar por un estampado que puede ir desde un animal print hasta uno geométrico o tropical, además de patrones que ayuden a recrear la tendencia boho, tal y como lo hizo la mamá de Mía Rubín.

No tengas miedo en experimentar con todo tipo de estampados. (Foto: IG @andrealegarreta)

En las cátedras de moda de Andrea Legarreta no sólo hemos visto cómo usar bikinis después de los 50 años, sino también los accesorios que no pueden faltar en ningún look para crear una imagen llena de estilo, entre ellos destacan los sombreros de palma, pero para innovar siempre hay que llevarlos con diseños bordados.

Por otro lado, las joyas también resultan indispensables y según la guapa conductora de "Hoy" en este tipo de piezas se puede agregar un poco de color a los bikinis negros, el ejemplo perfecto es un collar con pedrería azul que lució desde la alberca.

Las joyas son clave para imponer moda. (Foto: IG @andrealegarreta)

