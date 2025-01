Abogado Raúl Contreras considera que la ciudadanía tiene una mala valoración de los juzgadores

Raúl Contreras, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que a nivel global, la ciudadanía tiende a tener una mala valoración del papel de los juzgadores. Según el académico, esto se debe a la y esto se debe a la naturaleza de la labor de un juzgador, quien siempre estará quedando mal con alguna de las dos partes.

En una entrevista para el programa “Las Noticias con Alejandro Cacho”, transmitido por El Heraldo Televisión, mediante la señal de El Heraldo Media Group, Raúl Contreras explicó que, además de la percepción negativa de la ciudadanía, el sistema judicial enfrenta desafíos adicionales. Entre ellos, la sobrecarga de trabajo, la creciente cantidad de recursos interpuestos y la implementación de principios como: el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y la presunción de inocencia. Por lo que todo esto contribuye a que los procesos judiciales se alarguen en tiempo excesivamente.

El exdirector de la Facultad de Derecho destacó que, a menudo, la ciudadanía no comprende las sentencias que recibe, o incluso, no está satisfecha con ellas. En su opinión, muchos perciben la justicia como algo que no se ha alcanzado, principalmente por la falta de prontitud en las resoluciones.

La gente quisiera que sus problemas se resolvieran con más velocidad, con más cercanía, las sentencias a veces son muy largas y nos las entendemos ni los abogados, además de que los jueces no las explican”, agregó Contreras, subrayando que la falta de claridad y la lentitud del sistema judicial afectan la confianza de la gente en la justicia.

Nuevo sistema judicial de impartición de justicia en México

Señaló que los juzgadores en México deberían contar con una mayor legitimización política, lo que podría lograrse a través de su elección popular. Según Contreras, esto permitiría a los jueces estar menos comprometidos con los poderes formales o fácticos, y contribuiría a fortalecer la imparcialidad y la autonomía del poder judicial.

En este contexto, Contreras explicó que la reciente reforma judicial enviada al Congreso tiene una trascendencia fundamental para la construcción de un nuevo sistema judicial en el país. Ya que el proceso electoral en curso no solo contempla la elección de más de 800 ministros, magistrados y jueces a nivel federal, sino también de juzgadores locales en 18 estados, incluida la Ciudad de México.

Lo que resulte será un nuevo sistema judicial de impartición de justicia en México. Esa es la transcendencia de lo que la ciudadanía tienen que ver de este proceso electoral”, afirmó Contreras.

Finalmente, el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM destacó que el reto de este proceso electoral judicial no solo radica en la complejidad de ser un procedimiento inédito, sino también en los resultados que espera la ciudadanía de una mejor impartición de justicia con sentencias en menos de 6 meses.

