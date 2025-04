Prohíben narcocorridos y corridos tumbados en los festivales escolares de Jalisco

No se debe fomentar la apología del delito ni presentar bailes que incluyan narcocultura en los planteles escolares, esa es la recomendación a maestros directivos del sistema de educación pública.

"Hay que evitarlo a toda costa, hay que regresar a las canciones que son propias de niños, no hay que irse por modas y la verdad es una pena esta cultura del no esfuerzo, de que las cosas se dan simplemente arrebatándolas, no es así, hay que trabajar para conseguir las cosas y eso se enseña a los niños desde muy pequeños", dijo Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco.

Añadió que da tristeza e incluso indignación que un padre de familia permita que sus hijos escuchen ese tipo de música que promueve la violencia.

Pretenden mantener alejados a los niños de la narcocultura. FOTO: Archivo.

¿Cómo enfrentarán la narcocultura en Jalisco?

"De ninguna manera en las escuelas se permite -insistió-. Puede llegar a pasar porque a veces ni cuenta se dan de lo que están pronunciando cuando escuchan música y si la escuchan es porque seguramente en el hogar en algún momento hubo una situación laxa que se les permitió escuchar".

Como parte de la estrategia de cultura de paz se empezará con una estrategia sobre formación del carácter para que su temperamento sea moldeado por la educación.

"Es un proyecto de vida hablar de la honestidad, de la prudencia, fortaleza y de la justicia y eso viene un programa sensacional en Jalisco que va a atender desde la educación inicial, vamos a trabajar por bloques de cada tres años una metodología muy intensa en la formación del carácter en prescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria y preparatoria, pero además para padres de familia, directivos y maestros", detalló.

El gobierno ha puesto el foco de atención en los músicos que vanaglorian a los narcotraficantes. FOTO: Archivo.

No habrá cambios en el plan de estudios en las escuelas de Jalisco

Flores Miramontes aclaró que no será como tal una asignatura sino que en general, el comportamiento de toda la comunidad educativa debe estar consciente en la formación del carácter.

Aclaró que no se modificará el plan ni el programa de estudios, pero sí se trabajará con contenidos locales en donde se impregnará la formación del carácter.