JLo conquista Italia con el traje de baño ideal para mujeres de más de 50 años

Jennifer López es la reina del estilo para mujeres de más de 50 años, pues siempre luce las mejores tendencias del momento y que además ayudan a sacar una imagen coqueta y sensual, pero en la que se hace presente una imagen elegante y sofisticada que siempre se busca al llegar a esta edad, pero en la que no se descuide ese lado juvenil con el cual demostrar que se vive el mejor momento.

Por supuesto, no todo el mundo lo legra al mismo nivel que JLo, pues a sus 53 años sigue demostrando que es una experta en moda y el gran referente en el que todo el mundo piensa a la hora de armar looks increíbles; sin embargo, no todo se basa en las combinaciones del día a día, sino también en aquellos momentos para disfrutar la temporada vacacional, como ocurrió hace unas semanas con sus vestidos veraniegos. Aunque lo que ha causado sensación en las últimas horas es su apuesta por un traje de baño de una sola pieza que es perfecto para mujeres maduras.

JLo es la diva de los trajes de baño. (Foto: IG @JLo)

En amarillo y con el mejor estilo; así se usa un traje de baño, según JLo

La cantante fue captada en Capri, Italia, luego de una lujos luna de miel junto a Ben Affleck y algunos de los hijos de ambos, pero en esta ocasión apareció en solitario con un traje de baño amarillo y con escote con el que dio mucho de qué hablar, pues además de lucir una figura perfecta y con forma de reloj de arena, llevó accesorios que elevaron en look en bañador y que son los más glamurosos para derrochar estilo durante esta temporada vacacional.

En las fotos que circulas en redes sociales y medios internacionales se observa a JLo presumiendo su nueva versión como mujer casada, pero con un estilo único. Lo que destaca de su bañador no solo es el color amarillo, sino también el diseño de éste, pues además de unos tirantes anchos y cuello en "U", destaca un pronunciado escote en la espalda que es perfecto para resaltar ese lado sensual y coqueto que no se debe perder a ninguna edad.

Los tirantes anchos de la prenda se extienden por detrás de los hombros y llegan hasta altura de la cintura para dejar al descubierto la espalda. Por si fuera poco, en los laterales también se aprecia una notable abertura que se une casi hasta las costuras cercanas a las piernas. Para este look, la protagonista de "Marry Me" agregó un pañuelo con estampado de colores para peinar toda su melena hacia atrás; mientras que en el resto de accesorios destacan unos lentes con efecto de espejo, así como joyería con aretes y anillos.

JLo impone moda con sus fotos en bikini

En otras fotos recientes y virales se ve a JLo recostada en un camastro y luciendo un traje de baño de una sola pieza en color blanco en el que destacan detalles en la cintura y un escote strapless para presumir los hombros; sin embargo, estas no son las primeras ocasiones en las que la intérprete de "On the floor" presume su figura con looks playeros, ya que en su cuenta de Instagram ha causado furor con bikinis.

Algunos de sus diseños favoritos son aquellos de dos prendas con los cuales sumarse a las tendencias del momento como es el caso de los diseños neón y aquellos con estampados con los que se puede lucir el estilo boho que tanto furor está causando desde la primavera. Asimismo, en los accesorios para un look playero se pueden usar sombreros y kimonos, clásicos para todas las edades y que las mujeres de más de 50 años pueden usar.

JLo con un bikini amarillo neón. (Foto: IG @JLo)

Este es el estilo boho que conquistó el mundo de la moda. (Foto: IG @JLo)

SIGUE LEYENDO

Britney Spears: 5 bikinis perfectos para derrochar estilo en la playa

Erika Buenfil revela cómo crear el look total denim perfecto para mujeres de más de 50 años

Kate Middleton presume cómo usar shorts con tenis este verano sin perder la elegancia