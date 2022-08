Erika Buenfil revela cómo crear el look total denim perfecto para mujeres de más de 50 años

Erika Buenfil se ha convertido en el referente de belleza y moda más importante para mujeres de más de 50 años, pues con su estilo logra retomar las tendencias actuales y darles un toque especial lleno de vitalidad y juventud con el que es imposible no ver looks con los cuales causar sensación. Por supuesto, su último atuendo no fue la excepción, ya que se robó todas las miradas al darle un nuevo estilo al denim.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz presumió un look total denim que resulta ideal para que las mujeres maduras se luzcan como todas unas divas de la moda, pues esta propuesta de combinar mezclilla con más mezclilla ha dominado las tendencias de moda del año. Por supuesto, Erika Buenfil llegó en el momento perfecto para demostrar que se trata de un outfit que se puede usar sin importar la edad, pues hasta el momento se había visto en las jóvenes idols de kpop, en el clan Kardashian-Jenner y en otras celebridades.

Sin embargo, la actriz de "Vencer el pasado" se sumó a Jennifer López, quien desde el invierno conquistó el mundo de la moda con looks total denim para traer de regreso esta tendencia que no tardó mucho en convertirse en una de las preferidas del año y que usualmente se debe llevar con jeans y chaquetas de mezclilla, siempre apostando por un solo tono con el cual lograr que se haga presente un estilo monocromático.

Este es el look de Erika Buenfil ideal para rejuvenecer. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Lo anterior sin duda lo cumplió la mexicana al lucirse como nunca con esta propuesta del mundo de la moda, pero dándole su toque personal que no sólo resulta muy rejuvenecedor, sino que también ayuda a mantener la elegancia y la sofisticación, dos elementos que todas las mujeres de más de 50 años buscan lograr en todas sus combinaciones. La mejor parte es que para conseguir lo anterior sólo se necesitan tres prendas que además son básicos del guardarropa, por lo que recrear el atuendo es muy fácil.

Por un lado, son necesarios unos skinny jeans negros de tiro alto para ayudar a estilizar la figura y marcar la cintura, un truco de moda que toda mujer madura debe tener presente a la hora de comprar ropa. Asimismo, una playera negra ayudará a mantener ese mismo estilo, aunque se puede llevar totalmente lisa, Erika Buenfil demostró que con un estampado también se puede lucir al último grito de la moda.

Se trata de una propuesta casual con un toque de elegancia. (Foto: IG @erikabuenfil50)

Mientras que la prenda estrella de un look total denim como este es una chaqueta de mezclilla, también en color negro para mantener la armonía del atuendo; sin embargo, en el diseño se puede apostar por alguno en el que el estampado o la pedrería estén presentes, tal y como demostró la famosa mexicana de 58 años. Pues las mangas de su chamarra tienen bordados de flores y otros detalles más en las bolsas, mismos que recuerdan a la tendencia boho que causó sensación este año.

Finalmente, sólo hay que agregar unos tenis blancos con o sin detalles, ya que le darán el toque lleno de juventud y estilo al atuendo, además que son perfectos para mantener la comodidad. Por otro lado, no se pueden pasar por alto los accesorios que, en esta ocasión, Erika Buenfil sólo usó un par de anillos y aretes, así como otros más para complementar entre los que destacan un cinturón y un turbante rojo.

Un abrigo puede dar el toque final en los días más fríos. (Foto: IG @erikabuenfil50)

