JLo: 5 vestidos que usó en su luna de miel y son perfectos para presumir el mejor estilo en verano

El verano tiene una nueva reina del estilo y esa es Jennifer López, quien tras su boda con Ben Affleck cambió su apellido, y es que la famosa se encuentra en París, Francia, disfrutando de su luna de miel junto al actor. Por supuesto, todos los ojos han estado sobre la pareja, no sólo porque su unión matrimonial tomó por sorpresa a todo el mundo, sino también por lo bien que lucen juntos, especialmente JLo, quien impuso moda.

Por supuesto, la también actriz no podía decepcionar al imponer el mejor estilo durante su luna de miel e incluso en su cumpleaños, pues este domingo 24 de julio JLo celebra sus 53 años y no hay nada mejor para ello que lucir preciosa y con las mejores tendencias del verano, prueba de ella son sus últimos looks con vestidos, prendas que son perfectas para mujeres de todas las edades y con las que se puede llevar la energía de la temporada.

Desde la "ciudad del amor" y rodeada por Ben Affleck, así como por los hijos de cada uno, la protagonista de "Marry Me" se ha coronado como la famosa mejor vestida del verano, pues ha apostado por icónicos vestidos, la mayoría de ellos con estampados perfectos para la temporada. Además que los cortes de princesa y escotes, la ayudan a estar más en tendencia y a resaltar la figura.

Vestido negro

Para una imagen clásica y elegante no hay mejor opción que el negro acompañado de formas elegantes, muy al estilo de JLo, quien apostó por este color para una de sus salidas junto de su esposo e hijos. Con esta prenda, la intérprete de "On the floor" demostró que lo ideal del verano son los vestidos largos, aunque para marcar tendencia, hay que dejar los tobillos y el calzado a la vista.

Además, JLo presumió el mejor escote del verano con un corte tipo francés en el que destaca una forma cuadrada y tirantes anchos; mientras que la falda es holgada desde la altura de las costillas.

JLo junto a su esposo. (Foto: TW @jlogallery)

Vestido floral de mangas

El segundo diseño ha sido uno de los favoritos enredes sociales, pues los fanáticos de la actriz no han dejado de compartir fotos sobre la romántica salida que Jennifer López tuvo con Ben Affleck. Para la ocasión lució un vestido midi en color blanco y con estampado de flores grandes que tienen gran protagonismo en la prenda, sobre todo al tener colores como el rojo, azul y amarillo.

La forma del vestido es muy favorecedora, ya que ayuda a marcar la cintura, además que en la zona de la blusa destaca un cuello en "U" y unas mangas cortas, una combinación con la que la cantante se olvidó de los escotes para apostar por una tendencia igual de femenina. Para este icónico look, la celebridad agregó unas sandalias blancas, para lograr el balance perfecto con la comodidad.

JLo ha impuesto los chongos altos como el peinado del verano. (Foto: TW @LALEONALAURIE)

Vestido con escote profundo en Barbiecore

JLo también se sumó a la fiebre de los looks inspirados en Barbie con un precioso diseño fucsia con el que se robó todas las miradas tanto por lo brillante de la prenda, como por lo sensacional que resulta y es que a pesar de tener una falda larga, el vestido cuenta con un escote profundo que recuerda a la parte superior de un bikini.

El fucsia es el color favorito del verano y JLo ya lo usó. (Foto: TW @jlogallery)

Maxivestido con estampado

De acuerdo con la celebridad, para lucir elegante y sin perder ese toque veraniego también hay que recurrir a los maxivestidos, en los que destacan las faldas hasta el piso y las mangas largas. Por supuesto, esta segunda opción se trata de algo más elegante y sofisticada, por lo que es ideal para una cena en un restaurante de lujo.

La forma de la prenda destaca por un plisado en la zona de la blusa, cuello redondo y un estampado que ayuda a dar ese toque de color en el que destacan colores como el rosa y rojo, así como tonalidades metálicas para agregar brillo a la prenda y lograr el mejor estilo.

JLo en su luna de miel. (Foto: TW @KarenBoulware2)

Vestido midi blanco

A sus 53 años, JLo demostró que los vestidos midi son para todas las edades, aunque para lucir preciosa siempre se deben buscar las mejores alternativas y prueba de ello es un diseño en color blanco con el que se lució como nunca y acaparó todas las miradas parisinas.

La prenda destaca por un largo a media pantorrilla, con un corsé que ayuda a macar la parte superior del cuero, así como una falda de tiro alto que ayuda a marcar la cintura y estilizar el cuerpo. Asimismo, la ex de Marc Anthony confirmó su pasión por diseños sin mangas, con lo que también se suma a las tendencias del verano, donde los tirantes anchos están de moda. Cabe destacar que además de llevar el blanco como color principal, un estampado floral discreto ayuda a dar una imagen más relajada.

Las sandalias son el complemento perfecto para todos los vestidos. (Foto: TW @jlogallery)

SIGUE LEYENDO

El profundo motivo por el cual la hija mayor de Ben Affleck se negó a asistir a su boda con JLo

5 looks de JLo que toda mujer de más de 50 años debe usar para lucir elegante y preciosa

Ministro que casó a Jennifer López y Ben Affleck da detalles de la boda; asegura que son "almas gemelas"