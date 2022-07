5 looks de JLo que toda mujer de más de 50 años debe usar para lucir elegante y preciosa

En los últimos días el nombre de Jennifer López ha estado en las tendencias número uno de búsquedas y es que su boda con Ben Affleck ha causado sensación en el mundo del espectáculo, pero más allá de la historia de amor que hay detrás, su icónico peinado, maquillaje y vestido de novia han dado mucho de qué hablar y es que en un día tan importante no podía defraudar a sus fans, ya que por décadas ha presumido el estilo más elegante y con el cual lucir preciosa.

De hecho, la intérprete de "On the Floor" es considerada como un ícono de la moda para las mujeres de más de 50 años, quienes quieren presumir el mejor estilo con toques de feminidad, juventud y sensualidad. Por supuesto, no hay nadie mejor que JLo para causar sensación y es por ello que en esta ocasión recordamos sus looks más icónicos y con los cuales lucir más elegante que nunca, lo que los convierte en la opción perfecta para usar en toda ocasión.

Así que si tienes un evento importante, te quedaste sin ideas para looks que puedes usar en la oficina o si simplemente quieres armar un estilo único con el cual demostrar que las mujeres de más de 50 años también pueden imponer moda debes tomar inspiración de JLo. La mejor parte de estas propuestas de outfits es que son muy fáciles de recrear y a pesar de estar formados con básicos del guardarropa, son ideales para sacar una imagen sofisticada y sin tener que sacrificar ese lado femenino e incluso sensual.

Vestidos midi

Las prendas que no puede faltar en el clóset de las mujeres de más de 50 años son los vestidos midi, en especial si son de manga larga y con estampados discretos y JLo lo ha comprobado con este look en el que lució un precioso vestido azul con detalles rojos, un diseño como este no sólo es perfecto para ir a la oficina, sino también para algún evento importante. De acuerdo con la famosa de 52 años, tacones nude, un abrigo y bolso de mano son los complementos perfectos.

Este vestido además es perfecto para lucir en verano. (Foto: IG @jlo)

Camisas de seda

El look más elegante con un toque casual es usar una camisa blanca de seda y pantalones brillantes, dos prendas que son perfectas para sumarse a las tendencias del street style y causar sensación. Además, un atuendo como este se puede usar para ir a trabajar y además para aquellos días de descanso en los que se busca mantener la comodidad, pero sin sacrificar el estilo y no podemos negar que es una de las mejores combinaciones para que cualquier mujer de más de 50 años luzca en tendencia.

La joyería puede ayudar a lucir aún más elegantes. (Foto: IG @jlo)

Maxi vestidos

Los vestidos largos también son los favoritos y la opción más elegante y sofisticada para las mujeres maduras, además al apostar por diseños con escote halter y con estampados grandes en colores suaves se pueden conseguir los looks perfectos para el verano.

Entre las cátedras de moda que JLo ha dado con sus atuendos, ha dejado en claro que los tacones son indispensables, aunque si lo que se busca es una imagen más relajada, las alpargatas pueden ayudar a lucir una imagen más relajada en la que el estilo no se tenga que sacrificar y para la temporada de calor son una opción maravillosa.

Las mujeres de más de 50 no deben temer a presumir sus brazos. (Foto: IG @jlo)

Mini vestidos

¿Quién dijo que los minivestidos no se pueden usar a los 50?, porque JLo llegó como la famosa mejor vestida para desmentirlo y además confirmó que de agregar las prendas correctas se puede lograr un look muy sofisticado con el cual causar sensación. Prueba de ello es esta icónica combinación de un vestido corto y una gabardina; sin embargo, para marcar la diferencia, ambas prendas deben mantener el mismo diseño.

Ya sea que se apueste por un solo color o un atrevido estampado como el de la protagonista de "Marry Me", el resultado es muy glamuroso y perfecto para cualquier ocasión; sin embargo, para que la elegancia se haga presente los tacones con plataforma son necesarios. Asimismo, se puede apostar por un semirecogido para el cabello.

Este look es para las mujeres más atrevidas. (Foto: IG @jlo)

Pijamas

Como te hemos contado en otras ocasiones, los conjuntos de pijamas de seda son la gran sensación del verano y si bien es cierto que se pueden usar a cualquier edad, las mujeres de más de 50 años sí o sí tienen que agregarlos a sus básicos del guardarropa, ya sea en un solo color o con estampados, justo como los lució recientemente JLo.

La mejor parte de este tipo de looks es que se pueden usar en cualquier lugar, incluyendo la oficina, pues aunque muestran una imagen relajada, la elegancia sigue presente.

Para elevar el look son necesarios los accesorios y tacones. (Foto: IG @jlo)

