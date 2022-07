Las pijamas se convierten en el conjunto perfecto para lucir a la moda este verano

Las famosas acaban de convertir las pijamas de seda en el conjunto perfecto para estar a la moda este verano y el resultado no sólo es muy glamuroso, sino también muy cómodo y refrescante, por lo que no ha tardado nada en convertirse en la tendencia perfecta de las últimas semanas. Además, estos looks con básicos del guardarropa son perfectos para usar sin importar la edad, ya que los han usado desde los 20 y hasta más de los 50 años.

Esta nueva tendencia de crear looks monocromáticos con pijamas no es nada nueva, pero resurgió en un momento del verano en el que los colores más brillantes están de moda. Asimismo, estas tonalidades intensas se complementan a la perfección con la elegancia, comodidad e imagen relajada sin que por ello se tenga que sacrificar el estilo y por supuesto, se pueden lucir estos lujosos conjuntos con otras tendencias del verano.

Uno de los ejemplos más claros de esta propuesta del street style la lució Jennifer López, quien por medio de un reel en Instagram presumió una pijama blanca con estampado de pájaros. Claro que muy propio a su estilo también agregó accesorios de lujo como una bolsa fucsia (color en tendencia), arracadas y lentes de Sol. De acuerdo con este primer atuendo, se puede lograr una imagen muy sofisticada si se agregan tacones.

Las pijamas se suman a la tendencia de prendas holgadas. (Foto: IG @jlo)

Por supuesto, los conjuntos en pijama no sólo se pueden usar con tacones, pues aunque le dan un estilo muy elegante, la tendencia es perfecta para mantener la comodidad y eso incluye el calzado. De hecho, celebridades de la talla de Hailey Bieber y Gwyneth Paltrow han apostado por tenis blancos y sandalias de suela lisa con pompones, respectivamente.

En lo que respecta a los colores, la esposa de Justin Bieber se ha sumado a lo discreto, muy al estilo de JLo, pues ha apostado por la seda brillante, pero en colores claros y aperlados para un look monocromático. Por supuesto, para un outfit más juvenil y casual que además combine con los tenis, Hailey agregó accesorios negros.

Según las cátedras de estilo que han dado las famosas y amantes de la moda en las calles de las ciudades más importantes del mundo, lo ideal para usar los conjuntos de pijama es dejar lo entallado en el pasado y adoptar la tendencia de lo holgado y para ello no hay nada mejor que lo oversize tanto en los pantalones como en las camisas; en lo que respecta a estas últimas se pueden estilizar dejando sueltos los botones superiores o desabotonadas por completo.

La modelo con un conjunto de pijama. (Foto: Pinterest Steal The Look)

Gwyneth Paltrow apostó por el amarillo más vibrante de la temporada. (Foto: IG @gwynethpaltrow)

Pues según se ha visto en más de un look, cuando las camisas de la pijama se llevan desabotonadas se pueden lucir playeras de algodón en color blanco, especialmente cuando el conjunto tiene estampados como en los looks anteriores. Por otro lado, los tops para mantener un atuendo monocromático son la mejor opción, tal y como demostró Gwyneth Paltrow con su más reciente look amarillo y con sandalias verdes.

Mientras que en las calles se ha apostado por otras propuestas al dejar el conjunto de la pijama en un solo color y agregar un top o bralette que contraste; un ejemplo es lucir el verde oliva con otras prendas y accesorios en color negro. Asimismo, los looks virales de Instagram y Pinterest demuestran que los pantalones deben ser largos y cubrir el calzado, un secreto que toda mujer bajita debe conocer, pues ayuda a que las piernas luzcan kilométricas y por lo tanto la figura gane visualmente unos cuantos centímetros.

La mejor parte de esta tendencia del verano no sólo recae en que se pueden usar este tipo de conjuntos para soportar los días más calurosos, sino que también son magníficos para cualquier ocasión, ya que a pesar de llevar un atuendo un tanto relajado, la elegancia siempre se hace presente. Es por ello que no sorprende ver looks como estos en las calles, restaurantes y eventos importantes.

Estos outfits se pueden estilizar con accesorios. (Foto: IG @siliath)

El verde es uno de los colores estrella de esta tendencia. (Foto: Pinterest rmonde)

Aunque si lo que se busca es un estilo más casual y relajado, los tenis son el calzado que ayudará a lograr esta imagen, ya sea que se apueste por usarlos para agregar otro look, como en la siguiente foto de pijama naranja brillante, o bien, para mantener la armonía del conjunto al apostar por los colores neutros para mantener el estilo.

Cabe destacar que aunque la seda es la que tiene el gran protagonismo en esta tendencia, los outfits virales de redes sociales han dejado ver que las texturas también ayudan a imponer moda y para ello se puede recurrir a la pana o a el punto, que también son los preferidos del verano.

Los tonos intensos y neón también son perfectos para usar este verano. (Foto: IG @chamillanicole)

Para una imagen más casual del street style los tenis y gorras son complementos perfectos. (Foto: Pinterest avaep10)

