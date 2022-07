Croptops y faldas entubadas, un clásico para lucir tus curvas al estilo de Vanessa Claudio | FOTO

Si eres una chica arriesgada que no teme en probar nuevos atuendos, una modelo que puedes tomar de inspiración es Vanessa Claudio, quien además de tener un gran sentido de la moda, sabe cómo sacarle partido a cada centímetro de su cuerpo con los sexys outfits que utiliza.

No importa cuál sea la ocasión, la conductora de 'Al Extremo' siempre se las ingenia para derrochar su sensualidad en el foro de los programas que conduce.

De ahí que por un tiempo, Vanessa Claudio condujera un programa especializado en moda, al cual emigró luego de abandonar 'Venga la Alegría.

Así que si como ella quieres lucir tus curvas sin perder el estilo, te recomendamos que cheques el último look con el que deslumbró a los televidentes de la televisora de Ajusco, ya que en él, Vanessa Claudio deja claro el porqué es considerada un ícono de la moda.

En la pic podemos ver que la exreina de belleza lleva un sensual falda entubada, una manera discreta de verte femenina sin necesidad de llevar un modelo demasiado revelador.

Vanessa Claudio se lució con este look favorecedor

Dicha prenda es combinada con un croptop de piel en color camel, el cual, además de ayudar a delinear la silueta de la conductora, permite que su vientre plano se luzca.

Y en caso de que tu pancita esté un poco abultada, no hay ningún inconveniente, ya que gracias a que este tipo de faldas son a la cintura, podrás disimular muy bien el volumen de tu abdomen, sin dejar de lucir sensual.

En caso de que quieras darle un plus a tu look también puedes combinar tu look con unas sandalias vistosas, tal y como las que utilizó Vanessa Claudio en este atuendo.

