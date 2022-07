Mariazel muestra look black & white ideal para una tarde de verano | FOTO

Una de las presentadoras favoritas del momento es Mariazel, quien gracias a su carisma y gran sentido del humor se ha ganado el cariño del público mexicano, mismo que ha recibido a la española como una estrella nacional.

Y otro de los grandes atributos de Mariazel es su sentido de moda, el cual continuamente da de qué hablar en 'Me Caigo de Risa', programa en el que ella y Mariana Echeverría siempre terminan por llevarse las miradas con sus atrevidos looks.

Pero ya que Mariazel está de vacaciones, la hemos podido ver con looks más causales y frescos, los cuales son perfectos para una tarde de verano, tal y como el que mostró en su último post de Instagram.

En las imágenes compartidas por la bella conductora, podemos ver que además de llevar un make up que realza su mirada, Mariazel no dejó ningún cabo suelto en su look.

Pues no sólo se preocupó por combinar las prendas de ropa que empleo para crear su outfit, sino que cuidó con suma cautela los accesorios que terminaron por darle vida a su atuendo de verano.

Este es el look perfecto para el verano con el que Mariazel conquistó Instagram

Como se aprecia en la imagen, Mariazel lleva un saco blanco que resalta con el uso de sus pendientes plateados, los cuales ayudan a que su cuello se vea más estilizado.

En la parte de abajo, Mariazel optó por acaparar las miradas con short negro con lunares blancos, los cuales son un clásico de este verano.

Y para cerrar con broche de oro, la guapa española mostró un poco de piel con un escote pronunciado que terminó por darle un toque sexy a su look veraniego, el cual resulta ser un atuendo perfecto para una tarde de verano.

¿Te atreves a recrear el sensual outfit de Mariazel?

