Claudia Sheinbaum: "La vivienda ha dejado de ser una mercancía"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, puso en marcha el Programa de Vivienda para el Bienestar, que permitirá la construcción de 48 mil casas nuevas en Tamaulipas, a través del Infonavit y la Conavi, tras reiterar que la vivienda ha dejado de ser una mercancía y es ahora un derecho del pueblo.

Al presidir el evento en el fraccionamiento Las Alamedas de esta ciudad, la presidenta de México hizo un reconocimiento al gobernador del Estado y destacó que Villarreal Anaya hace un gran trabajo por Tamaulipas. "Estoy muy contenta de estar en Matamoros, de estar en Tamaulipas. ¡Arriba Tamaulipas!", dijo.

"Gracias al gran gobernador que tienen, un hombre honesto, trabajador, que ama su estado. Muchas gracias, Américo Villarreal, por todo tu trabajo", expresó.

Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma al Infonavit ha permitido que el instituto esté al servicio de los trabajadores y las trabajadoras y que el acceso a la vivienda sea un derecho del pueblo de México.

Vivienda para el Bienestar. Matamoros, Tamaulipas https://t.co/KWfwvW0yE0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 11, 2025

"No es una mercancía, no es un privilegio, es el derecho del pueblo de México y por eso está en la Constitución", mencionó. "Se modificó la ley del Infonavit que algunos no querían que se cambiara y, gracias a eso, las y los trabajadores pueden tener sus viviendas y puede reducirse la deuda impagable que tenían", dijo.

La presidenta indicó que se va a construir más vivienda accesible para el trabajador o trabajadora que tiene un salario mínimo o hasta dos salarios mínimos, que son realmente quienes lo necesitan.

Tamaulipas participará en la consolidación del Plan México

Al dar la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal aseguró que su visita alienta, genera esperanza, fortalece todas las áreas de oportunidad y es un estímulo para muchos otros proyectos estratégicos en Tamaulipas. "Gracias de nuevo, presidenta, por todo el respaldo que ha dado a Tamaulipas", expresó.

Villarreal Anaya indicó que Tamaulipas participará en la consolidación del Plan México, en lo que corresponde a acelerar la construcción de vivienda social y el otorgamiento de créditos.

"Sí, se trata de construir vivienda social accesible, pero deseamos también que se construyan en entornos dignos, en espacios inclusivos en los que se pueda vivir y convivir en paz, con justicia, con servicios de calidad, en asentamientos sostenibles y que sean a la vez fuentes para formar hogares, hogares en todo el sentido de la palabra, donde la familia importa e importa mucho, donde sea posible una convivencia comunitaria como fuente y base del bienestar", mencionó.

El mandatario tamaulipeco explicó que en este fraccionamiento Alamedas, de Matamoros, se construirán casi 400 viviendas y, además, se han puesto a disposición reservas territoriales desarrolladas por el estado en 13 municipios de Tamaulipas, lo que representa casi 8 mil 300 lotes.

En Tamaulipas, el Infonavit construirá 28 mil viviendas nuevas

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, dio a conocer que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en coordinación con la Sedatu y Conavi, se ha puesto en marcha el programa más importante en materia de vivienda social en la historia del país, por lo que se construirán un millón 100 mil casas en este sexenio, de las cuales 600 mil serán para personas derechohabientes del Infonavit.

En el caso específico de Tamaulipas, dijo, el Infonavit construirá 28 mil viviendas nuevas distribuidas de la siguiente manera: Reynosa, 7 mil; Matamoros, 5 mil; Altamira, 4 mil; Tampico, 4 mil; Nuevo Laredo, 3 mil; Victoria, 2 mil 500; Ciudad Madero y Río Bravo, 2 mil 500.

Agregó que, en esta administración, se incrementó un 25% el número de créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda, denominados Mejoravit sólo para ti, de los cuales, en Tamaulipas, se han entregado 1,177 créditos con un total de 76 millones de pesos.

Además, dio a conocer que más de 625 mil derechohabientes han sido beneficiados con el congelamiento de deuda y, específicamente en Tamaulipas, se ha beneficiado a 94 mil derechohabientes a través de la congelación de créditos, reducción de deuda o ajuste en sus pagos.

En el evento, la presidenta entregó los beneficios de cancelación de su deuda a Tania Moreno Oyervides, María Martina García Juárez y a Julio Andrés Reyes Torres.

También tomaron parte en la ceremonia: Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Víctor Hugo Hofmann Aguirre, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano; Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de la Vivienda; y Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

También participaron: Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales; Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE; y el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados.

Previo a este evento, y como parte de su gira de trabajo en Reynosa, la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal acompañado de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal; de la secretaria de Energía, Luz Elena González; y el director de CENAGAS Cuitláhuac García Jiménez, supervisaron la nueva infraestructura del gasoducto del libramiento de Reynosa, el cual tiene una longitud de 56 kilómetros y responde a las necesidades de suministro de gas en el norte de México.

dhfm