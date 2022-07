Mariazel eleva la temperatura con micro bikini de látex: FOTO

Mariazel acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que gracias a una apuesta en “Me Caigo de Risa” publicó su foto más sensual con la que robó miles de suspiros debido a que posó con diminuto bikini que dejó al descubierto su escultural figura, por lo que como era de esperarse la bella actriz y conductora se llevó cientos de halagos y armó todo un revuelo entre sus seguidores.

La también participante del “Reto 4 Elementos” publicó esta candente postal debido a que ganó un juego en “La Gala Disfuncional” y previamente había pactado con Armando Hernández que el perdedor replicaría la última fotografía del perfil de Instagram de su compañero de emisión y debido a que Mariazel ganó, publicó su foto en bikini solo para ridiculizar al “hermano disfuncional”.

“Recuérdenle a Armando Hernández que tenemos una apuesta pendiente y curiosamente esta es mi última foto así que tiene que replicarla”, escribió Mariazel para acompañar su foto y enseguida tuvo respuesta de su colega, quien aseguró que “no se rajará” pues cumplirá su apuesta conforme a lo pactado, aunque considera que la actriz “se manchó”.

En cuanto a la atrevida fotografía, Mariazel se lució con un diminuto bikini de látex que tenía diferentes cintas que se pegaban a su cuerpo dotándola de una alta dosis de sensualidad, además, la actriz posó recargada contra una pared y el toque final que enloqueció a sus fans fue la expresión sumamente provocadora que hizo para que su postal saliera a la perfección.

“Estás hermosa”, “Cada día más bella”, “La perfección hecha mujer”, “¡Cuánta sensualidad!”, “Simplemente espectacular” y “Guapísima” son algunos halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Mariazel, la cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula un total de 252 mil likes.

Cabe mencionar que esta fotografía, además de burlas contra Armando Hernández, también originó que los seguidores de Mariazel le volvieran a pedir que abra su OnlyFans, sin embargo, la conductora no respondió a estos comentarios y aunque en ocasiones anteriores ya ha mencionado que no tiene pensado hacerlo, sus seguidores no pierden la esperanza de hacerla cambiar de opinión.

Mariazel mantiene paso firme en “Reto 4 Elementos”

A dos semanas del estreno de la nueva temporada de “Reto 4 Elementos”, Mariazel y su equipo de “Comediantes” han logrado mantener paso firme en la competencia, en la cual, ya ha habido cuatro eliminados, no obstante, la querida “hermana disfuncional” ha demostrado ser una gran atleta y ha logrado contagiar a sus compañeros de su competitividad, por lo que desde ya muchos la consideran como uan de las favoritas para convertirse en la “Maestra de los cuatro elementos”, por lo que habrá que estar al pendiente del programa para seguir su desempeño.

Cabe mencionar que “Reto 4 Elementos” ya se grabó en su totalidad al igual que toda la temporada de “La Gala Disfuncional” y por ello es posible verla brillar en ambos programas de manera simultánea.

