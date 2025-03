El cantante Daniel Sánchez ofrece concierto en Edomex y sólo su novia va a verlo: "solita y en primera fila" | VIDEO

¡Un verdadero acto de amor! Daniel Sánchez presumió en redes sociales un video del último concierto que ofreció hace unos días en el Estado de México, pero que no estuvo abarrotado como se le ha visto en otros shows en vivo, pues en el público únicamente estaba su novia, Xime Rico, quien en todo momento animó al cantante y haciéndole saber que estará para él en las buenas y en las malas.

Por medio de su cuenta de TikTok, donde el cantante acumula 6.9 millones de seguidores, compartió un video en el que se ve su presentación del pasado 24 de marzo en San Felipe del Progreso, Edomex, desde donde puso ambiente y no se mostró cabizbajo, pese a que nadie lo fue a ver. Asimismo, demostró que lejos de sentirse triste por este "fracaso", tuvo la mejor compañía gracias a su novia y a quien también presumió en redes.

"Mi señora de 30 estaba prendidísima. Vaya a guardar la canción y si el video lo estás viendo el 27 es que ya salió la canción", se lee en su post de TikTok.

El mensaje de Daniel Sánchez también le sirvió para promocionar su próximo sencillo, una canción de nombre "Escápate", que cantó en vivo en el concierto vacío de Edomex. La grabación dura a penas 45 segundos, pero ya supera el millón de reproducciones; en ella también se muestra una tarde soleada y momentos antes de vivir el concierto con la pareja disfrutando, pero después de una buena lluvia nadie se dio cita al show.

Tras hacerse viral, internautas le desearon éxito en su carrera. (Foto: TikTok @eldanisanchez)

Cantante Daniel Sánchez presume a su novia como la única en su concierto

"No había nadie, me mandó este video de ella solita y en primera fila", explica el cantante Daniel Sánchez al presumir cómo su novia Xime Rico fue la única en ir a verlo a su concierto; mientras que ella se grabó girando a todos lados y con una plaza vacía, aunque con algunos presentes en los al rededores, pero que no fueron a disfrutar precisamente del concierto.

Algo que el músico agradeció, fue que en todo momento su pareja nunca dejó de cantar fuerte y a todo pulmón mientras él la rompía desde el escenario y sólo para ella. El momento causó sensación en redes sociales, donde la influencer se mostró orgullosa de la carrera de Daniel Sánchez y dejó en claro que siempre lo apoyará.

"Para mí siempre serás el #1 ya quiero que sea 27 para que salga esta joyita", se lee en un comentario.

Por su parte, los seguidores del cantante, así como algunos ajenos a su música y que llegaron al video por ser viral, le dejaron todo tipo de comentarios, desde dando ánimos y recordando que la fama y éxito se construyen desde abajo, hasta aquellos que se tomaron con humor el momento; a estos últimos también se sumó Daniel Sánchez, quien nunca dejó de reírse de lo que vivió este fin de semana.

"Empezó desde abajo y ahí se quedó", "es el comienzo de un gran artista y pronto ni sobrará entrada", "te quiero mucho, vas a ser el mejor", "me da coraje ser de San Felipe del Progreso y no haber asistido (yo sí lo quería ver, "espero que cumplas tus sueños", "canta mejor que Bad Bunny" y "ánimo compa, échale ganas, sí vas a triunfar, no te detengas en tus sueños y metas", se lee en la sección de comentarios.