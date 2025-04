Gabriela "N" rompe el silencio tras homicidio del rapartidor Daniel Tadeo: "no es fácil lidiar con tantas maldiciones"

Gabriela "N", presunta culpable del homicidio de Daniel Tadeo, repartidor que murió atropellado en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, ha decidido relatar el caso desde su perspectiva, así como rechazar todas las acusaciones falsas hacia su persona tras darse a conocer los hechos.

La mujer que se encuentra en un proceso legal envió una carta a Imagen Noticias, específicamente al programa de la periodista Crystal Mendivil para romper el silencio y también compartir con la audiencia lo que ha vivido en los últimos meses. Incluso su arrepentimiento por la muerte del joven de 25 años de edad.

En el documento, citado por el medio mencionado, Gabriela comienza diciendo que el lamentable suceso donde perdió la vida Daniel Tadeo "ha sido doloroso para todas las partes involucradas, por lo que lo único que quiero es contar lo sucedido desde mi visión" aquel día.

La joven de 19 años asegura que desde el momento del impacto su prioridad siempre fue ayudar al repartidor, negando las versiones que la señalaban de intentar huir al momento del impacto. Ella relata que bajó de su auto, llamó al 911, permaneció en el sitio y mostró disposición de colaboración con las autoridades.

View this post on Instagram

A lo largo del caso, indica Gabriela, ha sido objeto de acusaciones, polarización y señalamientos sin fundamento. Uno de ellos, el cual niega categóricamente, es que sea hija de un empresario o alto ejecutivo. Incluso luego de este dicho se calificó como una joven con sueños.

Nuevamente en la carta, Gabriela recalca que ha compartido su disposición de colaboración con las autoridades. Señaló que ha sido sometida a examenes toxicológicos arrojando resultados negativos, es decir, que durante el atropello la conductora no estaba bajo los efectos del alcohol o una sustancia ilegal.

"Quiero expresar mis sinceras condolencias a la familia por esta pérdida irreparable. Desde el primer momento he trabajado con la aseguradora para hacer una indemnización a las hijas de Daniel Tadeo. No es fácil lidiar con mentiras, no es fácil lidiar con tantas maldiciones", terminó en la carta