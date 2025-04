"No voy a descansar hasta encontrarte", promete hermana de Romina Bautista, mujer desaparecida en Coacalco

En el municipio de Coacalco de Berriozabal del Estado de México se han reportado más de 5 casos de desapariciones de mujeres en las últimas semanas, la frecuencia de los reportes y la coincidencia con la forma en que se ausentaron de sus casas, aunado a sus características físicas ha levantado sospechas entre los familiares de un modus operandi.

La joven identificada como Romina Bautista Meza desapareció el pasado 23 de marzo de este 2025, su familia dejó de tener contacto con ella cuando salió de su casa en el Fraccionamiento Rinconada San Felipe, por lo que alertaron a las autoridades hasta levantar una Alerta Amber para difundir la búsqueda de la menor de 16 años de edad.

Por medio de publicaciones, su hermana Mia Bautista ha pedido a la Fiscalía y a los vecinos que ayuden a compartir la fotografía para dar con su paradero.

"Ya se esta interponiendo un acta pero cualquier segundo en este país es peligroso para ella. Les suplico que por favor me ayuden a que se haga viral y pueda regresar sana y salva a su casita. Si la han visto, contáctenme", suplicó en su posteo de Facebook.

Hermana de Romina Bautista promete encontrarla en Coacalco

Tras el reporte, la familia de ella ha difundido que les avisaron que ella pudiera ser víctima de trata de personas por las condiciones en las que desapareció y su caso tendría vinculación con tres mujeres más que también desaparecieron en las últimas semanas en el municipio mexiquense: Brenda Sosa y Tabata Guadalupe.

La hermana de la joven, publicó un video en vivo en su cuenta de Facebook donde pidió el apoyo de la comunidad para que asistieran a la protesta que organizaban con familiares de otras 6 mujeres que desaparecieron en la entidad, la marcha se realizó este 11 de abril y allí detalló que su hermana estaba en peligro.

"No quiero imaginar el infierno que está viviendo, no quiero pero lo sé. Es imposible no ponerme a pensar en eso porque sé que lo que está pasando es un infierno. Romina no voy a descansar hasta encontrarte, voy a hacer lo que está en mis manos para encontrarte hermanita porque te amo mucho...", expresó la hermana y advirtió que no detendría su búsqueda.

¿Cómo identificar a Romina Bautista Meza, joven desaparecida en Coacalco?

La menor presuntamente salió de su domicilio y no regresó, la familia teme que sea víctima de algún delito o por su integridad ya que no han tenido contacto con la menor. Ella vestía un pantalón de color negro, blusa color gris de manga larga y tenis color azul cielo bota.

Como señas particulares, ella tiene una cicatriz en el empeine del pie izquierdo, es de complexión delgada y el contorno de su cara y sus facciones es ovalada, así la puedes identificar:

Sexo: Mujer

Estatura: 1.59 metros

Peso: 50kg

Tez: Morena

Cabello: negro y lacio

Boca Mediana

Cejas pobladas

Nariz recta

Así puedes aportar datos para la localización de Brenda Geraldine

En la ficha de búsqueda y alerta que levantaron las autoridades al ser notificadas de esta desaparición informaron de una serie de contactos donde pueden acudir las personas para que den detalles de la menor de edad y ayudar a la familia quien exige su aparición con vida.