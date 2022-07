Britney Spears: 5 bikinis perfectos para derrochar estilo en la playa

Britney Spears es la gran sensación en redes sociales, pues tras olvidarse de la tutela que limitaba cada uno de los aspectos de su vida privada y profesional, ahora la cantante puede presumirse con toda libertad. Por supuesto, parte de esta nueva faceta la comparte a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde incluso se ha burlado de las normas de seguridad al publicar los bikinis perfectos de la temporada y ni hablar de los desnudos o poses en topless.

Ahora, la cantante no sólo es vista como todo un referente de libertad y feminidad, sino que también ha regresado a ocupar su trono como el ícono de la moda, no sólo al haber llevado el vestido de novia más lujos y exclusivo de Versace, sino también por sus atrevidos looks con los que ha marcado tendencia. Y si del verano se trata, Britney Spears ha dejado en claro que presumir la figura desde la playa y con todo tipo de diseños de bikinis es la mejor opción.

Es por ello que recordamos sus bañadores de dos piezas más icónicos y perfectos para ir con las grandes tendencias de la temporada entre los que destaca el estilo Barbiecore, animal print o los estampados coloridos en amarillo y otras tonalidades, todos y cada uno son magníficos y de lo más glamurosos para conquistar las tan esperadas vacaciones.

Rosa al estilo de Barbie

Si algo han dejado en claro las famosas es que el estilo de Barbie está en tendencia este verano y aunque se puede lucir en todo tipo de looks, los bikinis están causando sensación y prueba de ello es que Khloé Kardashian y Bella Poarch, entre otras celebridades, se han lucido como nunca para usar el rosa de la forma más femenina y sofisticada.

Por supuesto, Britney Spears no se podía quedar fuera de esta tendencia y ahora la lidera, pues una de sus propuestas retoma al fucsia como color protagonista para usar un traje de baño. En cuanto al corte, la intérprete de "Toxic" ha dejado en claro que la opción perfecta para ello es buscar un top con escote en "U" y con cintas para atar justo por enfrente del cuerpo; mientras que las bragas son perfectas si se llevan en tiro bajo.

Unos lentes oscuros pueden dar el toque final. (Foto: IG @britneyspears)

Claro que la fiebre por conseguir esta estética ha llevado a la famosa a lucirse con otras propuestas y hace unas semanas encendió la red con un bañador de dos piezas perfecto para aquellas personas que se quieren lucir desde la playa, pero con un diseño más discreto y que no se robe todas las miradas, como si ocurre con lo encendido del color anterior.

Para ello, Britney Spears apostó por un top en el que el fucsia se hace presente con pequeñas manchas, pero la mayor parte de la prenda destaca por un tono deslavado que recuerda al efecto tie dye que cada verano se populariza. Por otro lado, en la parte inferior del look destacan unas bragas blancas y con cintas para amarrar en las caderas.

Este es el bikini perfecto de la temporada. (Foto: IG @britneyspears)

Animal print

Desde el invierno pasado los diseños animal print son los más populares; sin embargo, para la temporada de calor se renovaron hasta conseguir la propuesta perfecta en la que ya no se incluyen los colores neutros como el café, blanco y negro, pues ahora se pueden lucir en todo tipo de tonalidades y prueba de ello es que la princesa del pop ha lucido este tipo de estampado en sus bikinis.

El ejemplo perfecto es este look en el que destacan un rosa y verde, ambos en neón, para sumarse a la fiebre de los colores más encendidos de la temporada. Por si fuera poco, Britney Spears cautivó las redes y la playa con un tiro bajo, perfecto para presumir un abdomen plano y un top triangular y con cintas para atar por detrás del cuello.

La cantante siempre combina sus bikinis con zapatos o tacones cafés. (Foto: IG @britneyspears)

Bikinis con estampados tipo cascarón

Claro que la propuesta anterior no es la única para cautivar este verano, pues aquellos con un efecto de "cascarón de huevo" son magníficos para la temporada, ya que sus lunares asimétricos y en color negro le dan un toque especial a las prendas, sobre todo si se llevan los colores más encendidos de la temporada, como es este azul brillante.

El truco para lograr de esta tendencia algo único está en los accesorios como unos lentes oscuros y joyería que, en el caso de Britney Spears, es un collar con dije.

Desde la playa, así impone moda. (Foto: IG @britneyspears)

Bikinis amarillos

Finalmente, uno de los colores que no puede faltar esta temporada es el amarillo, mismo que no sólo está en tendencia, sino que también es perfecto para ir a juego con la energía del verano, además que es uno de los colores más llamativos con los cuales robarse todas las miradas; sin embargo, la cantante se lució con un estampado a cuadros que es perfecto para imponer moda y estilo.

Britney Spears ha hecho de los recogidos la tendencia perfecta del verano. (Foto: IG @britneyspears)

