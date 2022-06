Britney Spears: Filtran primeras FOTOS de su boda con Sam Asghari; así vistió de novia

Medios norteamericanos, revelaron que Britney Spears se casó con su novio Sam Asghari en una ceremonia muy íntima, en la que sólo estuvo su hermano y amigos muy cercanos. La boda se realizó en su casa de Thousand Oaks, California, en Estados Unidos, y ahora se liberaron las primeras fotos de "La princesa del pop" vestida de novia.

La cantante de "Toxic" vendió la exclusiva de su encuentro matrimonial de este jueves a la revista "Vogue", sin embargo, ésta mañana, Charlotte Tilbury, Makeup Artist, compartió a sus seguidores unas fotos de Britney y Sam en las que ambos ya están listos para dar el "sí acepto" en el altar.

Así se ve Britney Spears vestida de novia

La cantante no escatimó en su look, a pesar de que este es su tercer matrimonio, por lo que para su boda, Spears, de 40 años, eligió una un vestido de novia Versace, el cual tenía un diseño de escote en "V" abierta, pero con los tirantes un poco abajo de la zona de los hombros, además la pieza tenía una abertura lateral con un velo blanco ribeteado con bordes de satín.

Como complemento de su espectacular atuendo de boda, "La princesa del pop" se lució con unos diamantes de Stephanie Gottlieb, marca que le dio un juego de pendientes en forma de pera, un collar estilo choker con un corazón engastado en oro blanco y un brazalete a juego.

La intérprete de "Oops!...I Did It Again" tuvo un look muy natural, ya que no se le vio con mucho maquillaje o un peinado muy elaborado, puesto que optó por llevar su melena suelta con ondas. En tanto, Sam presumió un esmoquin de la marca de lujo Versace que adornó con una discreta flor blanca para hacer match con el vestido de novia de Spears.

Así fue la boda de Britney Spears

De acuerdo a medios, la cantante y actor iraní adornaron su casa con una carpa en tonos rosados y decorada con flores en donde se prometieron amor eterno. Después de la ceremonia, la pareja comenzó la fiesta en donde Britney tuvo varios cambios de ropa, pues lució tres vestidos, uno negro, un conjunto en dos tonos y un minivestido rojo de Versace.

Al memorable evento asistieron algunas celebridades como Madonna y Selena Gómez, con las que bailó "Toxic", y su amiga Paris Hilton, con la que cantó el sencillo "Stars are blind". Al final, la pareja se fue a bordo de un Rolls Royce, despidiéndose de todos sus invitados.

Sam Asghari se convirtió en el tercer esposo de Britney Spears, pues anteriormente contrajo nupcias con su amigo de la infancia, Jason Alexander, quien asistió a la boda, y con el bailarín Kevin Federline, con el que tuvo a sus hijos Sean Preston y Jayden, los cuales fueron los grandes ausentes.

Sam Asghari es el tercer esposo de "La princesa del pop" Foto: IG @charlottetilbury

