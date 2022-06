Daisy Keech: Esta es la rutina viral de TikTok para una minicintura en 2 semanas

TikTok se ha convertido en el espacio perfecto para imponer nuevos retos, aunque no todo se trata de los bailes, pues también es común encontrar videos virales en los que se motiva a las personas a bajar de peso e iniciar una vida más sana al comenzar a hacer actividad física, sobre todo en esta temporada en la que muchos se preparan para las vacaciones de verano en donde buscan lucir una minicintura, vientre plante y piernas torneadas.

Ahora, un nuevo reto viral ha ganado popularidad en TikTok y para muchos recordó el inicio de la pandemia, cuando todos realizaban los ejercicios de Chloe Ting para un cuerpo perfecto en poco tiempo; sin embargo, esta nueva rutina destaca y es la clara competencia al dejar el cuerpo torneado y con una minicintura en 2 semanas. Por supuesto, ya hay muchos usuarios que la pusieron a prueba y afirman que los resultados son evidentes desde el tercer día, ¿te atreves?

Rutina de Daisy Keech; todo lo que tienes que saber

Esta efectiva rutina de ejercicio es de la youtuber Daisy Keech y no es nada nueva; sin embargo, se ha popularizado en las últimas semanas, luego que muchos usuarios de la plataforma de videos comenzaron a compartir sus entrenamientos y sorprendentes resultados en los que destaca una figura perfecta en tan sólo dos semanas. Aunque lo que más ha conquistado a cientos de personas, en especial mujeres, es que es la mejor alternativa para una cintura definida y abdomen marcado.

La buena noticia es que para la rutina sólo se requiere de mucha motivación, pues a diferencia de otros entrenamientos que hay en Internet, no es necesario usar pesas o algún otro equipo del gimnasio. Por otro lado, no hay pretextos para no iniciarla hoy mismo, ya que no roba demasiado tiempo, así que se pueden apartar 10 minutos diarios, ya sea en la mañana o en la noche para conseguir los resultados.

De acuerdo con la explicación de Daisy Keech, sólo hay que dedicar 10 minutos al día para entrenar la zona abdominal y la rutina consta de 10 ejercicios de un minuto cada uno, pero a diferencia de otras sesiones de ejercicio, en esta hay que evitar los descansos y en su lugar ejercitar sin parar por este periodo.

Cabe destacar que todos se realizan desde el piso y que se deben imitar de la forma correcta para evitar lesiones, aunque lo ideal es consultar a un experto que determina si la rutina es adecuada para la persona, en especial si existen lesiones previas o si tiene alguna enfermedad.

Para iniciar hay que realizar crunches básicos, seguidos de crunches de bicicleta, cuchillos cruzados hacia ambos lados, twists rusa, zancadas con las piernas, crunches con bicicleta hacia ambos lados, tijeras con las piernas en el aire, crunches en reversa y kicks de mariposa.

A continuación puedes ver el video para realizar la rutina de Daisy Keech de forma correcta y marcar tu abdomen, así como presumir una minicintura en tan solo dos semanas.

