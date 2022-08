FOTO: Maribel Guardia paraliza la red con atrevido mini vestido rojo que destaca su figura

Maribel Guardia acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó sensualidad y demostró por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula en México pues resulta que presumió su curvilínea silueta posando desde la terraza de su lujosa mansión usando un entallado y revelador vestido rojo que la hizo ganarse cientos de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la bella actriz y cantante nacida en San José, Costa Rica publicó un par de fotos, las cuales tuvieron el único fin de deleitar la pupila de sus más de 7.7 millones de seguidores de esta red social a quienes también les envió una reflexión acerca de la felicidad.

“La felicidad es a veces como los lentes, los buscas, los buscas y los buscas y resulta que los llevabas puestos” fue el texto que escribió Maribel Guardia para acompañar su postal en la que apareció utilizando un mini vestido rojo que entre sus principales características destacaba que era sumamente corto por lo que la actriz de “Lagunilla mi barrio” pudo presumir sus espectaculares y torneadas piernas, además, dicha prenda también tenía un pronunciado escote, y un par de aberturas en los costados del torso, por lo que dichos elementos destacaron aún más su estilizada silueta.

Maribel Guardia se llevó decenas de halagos. Foto: IG: maribelguardia

Para complementar su outfit, Maribel Guardia utilizó un par de zapatillas altas del mismo color de su vestido y por si fuera poco también utilizó un par de aretes largos rojos, pero lo que más enloqueció a los fans de la actriz fue la coqueta pose con la que apareció pues sostuvo su vestido como si estuviera a punto de levantarlo.

Tras estas postales de Maribel Guardia, los halagos de sus millones de seguidores no se hicieron esperar, por lo que la actriz pudo confirmar el gran cariño y admiración que su público le sigue teniendo.

“Toda una muñeca”, “Hermosa y radiante”, “Toda una diosa”, “Como los buenos y mejores vinos”, “La más bella de todas” y “Qué hermosa y sensual te ves” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la actriz, la cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula cerca de 10 mil likes.

Maribel Guardia derrochó belleza y sensualidad en Instagram. Foto: IG: maribelguardia

Maribel Guardia evitó que Andrés García se convirtiera en asesino

Hace un par de días, Maribel Guardia fue cuestionada durante una entrevista acerca de su relación con Andrés García, quien en las última semanas ha causado preocupación por su estado de salud y luego de aclarar que jamás tuvo nada que ver con el galán del cine mexicano, hablando en el plano personal, la costarricense recordó que en alguna ocasión evitó que el dominicano se convirtiera en asesino pues se encargó de desarmarlo cuando ya estaba más que dispuesto a balear a un productor de teatro cuando ambos trabajaron juntos en la puesta en escena “Tres parejas disparejas”.

"Recuerdo que un día le quité una pistola porque ya iba a matar al director y yo me le puse en medio. También qué irresponsable yo porque qué tal que se le sale la bala. Y yo me pasé y 'Andresito no hagas esto, mira por favor dame la pistola y entonces me dijo, ‘pues a ti a la única que respeto. Entonces agarré la pistola y se la quité'", recordó Maribel Guardia.

