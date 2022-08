Desde el escenario, Maribel Guardia derrite la red con atrevidos movimientos de cadera: VIDEO

Maribel Guardia tiene 63 años, sin embargo, sigue gracias a su energía y a su extraordinaria belleza pareciera que tiene 30 y para comprobar este punto solo basta dirigirse a sus redes sociales y ver su última publicación en la que se dejó ver desde el escenario manteniendo cautivo a su público con sus hipnotizantes movimientos de cadera que la hicieron reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula en México.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz nacida en Costa Rica publicó un reel en el que mostró lo bien que le fue en el concierto que ofreció en Atlanta, Estados Unidos este fin de semana y para dar fe de ello publicó un breve video en el que dio una probadita de lo que se puede ver en su show dejando a más de uno con la boca abierta.

“Gracias a la gente bella de Atlanta, Georgia, son un público precioso, nunca olvidaré la luna más bella que he visto en mi vida. LQM” escribió la actriz de “Pedro Navaja” para acompañar su video en el que apareció luciendo un espectacular body rosa, el cual tenía diferentes adornos que la hicieron lucir más hermosa que de costumbre, además, estaba utilizando una capa rosa de tela brillante que la hizo resaltar aún más.

Maribel Guardia estaba interpretando un tema acompañada con mariachi y dejó ver que entrega todo de sí misma durante su show pues no dejó de mover sus caderas y de saltar durante toda su interpretación en la que logró mantener cautivos a los cientos de personas que acudieron a su show.

El video de Maribel Guardia bailando y cantando desde el escenario no pasó desapercibido para sus miles de seguidores de Instagram, prueba de ello es que a los pocos minutos der haber sido publicado logró acumular cerca de 6 mil likes, además, como casi siempre sucede cuando publica algo, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Cada día más hermosa”, “Qué belleza de mujer”, “Cómo los buenos vinos”, “Toda una diosa”, “Qué cuerpazo” y “Eso es envejecer con estilo”, son algunos de los comentarios que recibió el video de Maribel Guardia.

Maribel Guardia odia verse en televisión

El próximo lunes 29 de agosto se estrenará la segunda parte de la icónica novela de “Corona de lágrimas” en la que Maribel Guardia volverá a compartir créditos con su entrañable amiga Victoria Ruffo y al ser cuestionada por las cámaras de Televisa si ya estaba lista para verse de regreso en la pantalla chica, la costarricense sorprendió al asegurar que odia verse tanto en cine como en televisión pues queda desilusionada al pensar que “se vería mejor” de lo que pensaba, por ello opta por no ver sus proyectos.

"A mí no me gusta verme, yo odio televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada, la verdad es mejor no verse porque siempre esperas verte mejor de cómo te ves y ahora con eso de que en el Instagram arreglas todo, pero lo importante de esto es disfrutarlo, hacerlo con mucho amor y que a la gente le guste tu trabajo”, sentenció Maribel Guardia.

Maribel Guardia ha logrado mantener la espectacular figura con la que se dio a conocer hace más de cuatro décadas. Foto: IG: maribelguardia

