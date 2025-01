¿Quién es Imelda Tuñón?, la cantante que fue denunciada por Maribel Guardia

En las últimas horas el nombre de Imelda Garza Tuñón se ha vuelto tendencia en los medios luego de que la famosa actriz Maribel Guardia diera a conocer que había presentado una denuncia en su contra con la intención de salvaguardar la integridad de su nieto José Julián de siete años de edad.

"Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", compartió Maribel Guardia.