Maribel Guardia e Imelda Tuñón: ¿por qué se están demandando?, esto es todo lo que debes saber sobre la pelea

Este martes 21 de enero, los titulares de espectáculos voltearon hacia Maribel Guardia e Imelda Tuñón, debido a que ambas mujeres protagonizaron una fuerte pelea por la custodia del pequeño Juliancito lo que terminó en horas de angustia para el menor de edad quien estuvo en la Físcalía en lo que determinaron lo que iba a suceder con el pequeño.

Lo anterior debido a una denuncia que la actriz y cantante Maribel Guardia interpuso en contra de la madre de su nieto en donde la señala de no ser un buen ejemplo para el pequeño , ante esto, Imelda Tuñón no se quedó con los brazos cruzados y también reaccionó legalmente.

Maribel Guardia interpone denuncia contra Imelda Tuñón

Fue alrededor de las 15:30 de la tarde de este martes 21 de enero cuando se dio a conocer a través de las redes sociales de Maribel Guardia que había emprendido acciones legales en contra de quien fue la esposa de su hijo Julian.

De acuerdo con lo comunicado por Maribel, las razones por las que demandó a Imelda Tuñón es que teme por la integridad de su nieto Juliancito y es que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía en la denuncia de la famosa actriz se asegura que la viuda de Julián metía a hombres a su casa.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”. se lee en el comunicado

Imelda Tuñón hace un llamado a Maribel y el pequeño permanece en la Fiscalía

Luego de lo sucedido, autoridades llevaron al pequeño a la Fiscalía para determinar lo que sucederá con él y mientras tanto, Imelda Tuñón permaneció a las afueras de la dependencia hasta altas horas de la madrugada, sin embargo, de acuerdo con la propia Imelda no ha podido reunirse con su hijo.

Debido a lo anterior es que, la viuda de Julián Figueroa, compartió la mañana de este miércoles 22 de enero un desgarrador mensaje en sus redes sociales en donde incluso, pude apoyo a las autoridades y a la mismas Clara Brugada y a la Presidenta claudia Sheinbaum para que pueda recuperar a su hijo.

“¡¡¡REGRÉSENME A MI NIÑITO!!! ESTOY DESTROZADA!!!!!! Maribel Guardia @maribelguardia y Marco Chacón @marco_chaconf hacen lo imperdonable ???? me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo!!!! 16 horas esperé por él, en el frío, en la calle, se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado, sin comida, sin abrigo… ya no lo volví a ver ???? nos pusieron mil trabas, tiene que haber justicia!!!!! No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre, pido a las personas encargadas que intervengan por favor ??”.

