"Regrésenme a mi niñito, estoy destrozada": Imelda Garza Tuñón le envía un conmovedor mensaje a Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, compartió una publicación en Instagram haciendo un llamado a su suegra, Maribel Guardia, para que la dejen ver a su hijo, José Julián, después del proceso legal que iniciaron en su contra por el delito de abandono de menores.

La tarde del martes 21 de febrero la actriz y cantante, Maribel Guardia, subió un comunicado en redes sociales anunciando que procedió legalmente contra su nuera, Imelda Garza Tuñón. Antes de interponer la denuncia ambas habrían protagonizado una fuerte discusión en la escuela del menor, José Julián.

Hace unas horas, en su cuenta en Instagram, Imelda Garza Tuñón, compartió un video revelando que no pasó la noche con su hijo, José Julián. La cantante le pidió a Maribel Guardia y a su esposo que le den la oportunidad de ver al pequeño en medio del proceso legal que enfrentan.

Después de salir de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Imelda Garza Tuñón, subió un video en redes sociales asegurando que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, están haciendo lo "imperdonable" al no dejarla convivir con su hijo, José Julián. La cantante detalló que estaba "destrozada".

Junto a un video donde José Julián decía que se quería mudar de la casa de su abuela, Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón, dijo que la denuncia en su contra solo provocó que le quitaran al "amor" de su vida pues no la dejan ver a su hijo, José Julián.

"Regrésenme a mi niñito. Estoy destrozada. Maribel Guardia y Marco Chacón hacen lo imperdonable. Me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo. Se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado sin comida, sin abrigo", escribió la actriz de teatro.