"No es justo que a una madre le quiten a su hijo": la reacción de Imelda Garza Tuñón a la custodia a Maribel Guardia

Hace unos momentos te informamos que Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal de su nieto, José Julián, ante el proceso legal que inició contra Imelda Garza Tuñón por el delito de abandono de menores y maltrato infantil. Hace unos momentos la viuda de Julián Figueroa concedió una entrevista para dar sus primeras impresiones.

Después de conocer la decisión de las autoridades capitalinas, Imelda Garza Tuñón habló para las cámaras de "Venga La Alegría", asegurando que ya fue notificada de que su hijo está con Maribel Guardia. Ante esta situación la joven dijo que luchará por volver a estar junto al pequeño.

Afectada por la decisión, la actriz de teatro dijo que no le hicieron ninguna prueba para determinar la custodia de José Julián, además, aseguró que el pequeño de 7 años no quiere estar con su abuela, Maribel Guardia.

"No tengo idea de cómo fue que dejaron salir así a mi hijo. Voy a pelear por él hasta el final, no es posible que no me hayan hecho pruebas, que no haya dado parte de los hechos y que hayan entregado a un menor de edad a una persona con la que claramente no se quería ir el día de ayer", dijo ante las cámaras.

#ÚltimaHora: Autoridades habrían entregado al pequeño José Julián a Maribel Guardia, esto es lo que dice Imelda Garza Tuñón.uD83DuDC41?uD83DuDC44uD83DuDC41? #VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/V4NqyqkIqk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 22, 2025

En la parte final de la entrevista, Imelda Garza Tuñón calificó como una "injusticia" que su hijo se encuentre con Maribel Guardia. Apuntó que continuará con el proceso legal con la intención de recuperar a su hijo. "No nos vamos a dejar, es una injusticia muy grande. Me acaban de avisar que se lo entregaron. No pueden llevarse a un mejor de edad así. Voy a recuperar a mi hijo, no es de ellos. No es justo que a una madre le quiten a su hijo", sentenció.

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón Garza y Maribel Guardia?

La tarde del martes 21 de enero Maribel Guardia subió un comunicado informando que procedió legalmente contra Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, por el delito de abandono de menores. En su defensa la joven dijo que la actriz actuó de esa manera después de que tomara la decisión de mudarse junto a su hijo.

La mañana de este día Televisa Espectáculos informó que José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y de Julián Figueroa, se encuentra con Maribel Guardia, quien recibió la custodia temporal del menor después de que se determinara que Imelda y ninguno de sus familiares está en condiciones.

Ante esta decisión Imelda Garza Tuñón reiteró que continuará con el proceso, asegurando que hubo varias irregularidades en las investigaciones. Lamentó que el menor se encuentre bajo el cuidado de su abuela materna. La conductora precedió legalmente contra su nuera. Foto: Maribel Guardia

Sigue leyendo:

Maribel Guardia gana la custodia de su nieto a Imelda Garza Tuñón