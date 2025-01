Muere querido actor de la serie Jane The Virgin, se quitó la vida en su casa de Los Ángeles

Otra tragedia embarga al mundo del espectáculo tras darse a conocer el deceso del actor español Francisco San Martín, su cuerpo fue encontrado en su casa de Los Ángeles en Estados Unidos, tras haberse quitado la vida, familiares y amigos han manifestado sus condolencias.

De acuerdo al reporte del médico forense se descartó que el histrión de 39 años haya sido víctima de homicidio o de algún crimen, se determinó que decidió acabar con su vida al tomar una soga y colgarse, su cadáver fue encontrado el pasado 16 de enero en su casa ubicada en California.

Francisco San Martín debutó en el año 2011 Foto: Especial

Muere el actor Francisco San Martín, se quitó la vida en su casa de Los Ángeles

Francisco San Martín nació el 27 de agosto de 1985 en Mallorca, España. Debutpo en el año 2011, también se desempeñó coomo modelo pero ganó fama internacional al interpretar a Dario Hernández en Days of Our Lives, también apareció en The Bold and the Beautiful en el 2017 y en la serie Jane The Virgin. En cine, participó en Behind the Candelabra junto a Michael Douglas y Matt Damon, recuerda el medio People en Español.

“Pepe, qué puedo decir sino que te quiero y descansa en paz, amigo mío. Te quiero mucho mucho mucho; ojalá te lo hubiera dicho más”, recordó Camila Banús, una de sus grandes amigas.

