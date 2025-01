¿Qué es la bipolaridad, enfermedad que padece Imelda Garza Tuñón, nuera de Maribel Guardia?

El conflicto legal que enfrentan las actrices Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha sido motivo para que salgan a la luz datos personales e íntimos de ambas. La joven cantante destapó que la pareja de su suegra, Marco Chacón, es infiel, pero también se enfatizó que la joven tiene problemas de salud mental porque padece bipolaridad.

La polémica situación familiar se ha tornado mediática y ha generado que los ojos estén en Imelda Garza Tuñón, de 28 años de edad, quien mantuvo una relación sentimental con el fallecido Julián Figueroa, con quien tuvo un hijo, José Julián, de 6 años.

“Con dolor les comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”.

Además, el periodista Carlos Jiménez filtró que la demanda que Maribel Guardia impuso contra Imelda Garza Tuñón subraya “no se hace responsable del niño, lo abandona, se va a fiestas por días y regresa a casa ebria y posiblemente drogada”. Posterior a esto, se dio a conocer que la joven fue sometida a una prueba en la que dio positivo.

Este panorama hizo recordar que tras el deceso de Julián Figueroa -quien perdió la vida el 9 de abril de 2023 a los 27 años- Imelda Garza Tuñón concedió una entrevista en la que confesó que padece trastorno bipolar paranoide. Dicha charla fue recordada en la cuenta de Instagram Chamocin3 que se enfoca en temas de espectáculos; por ende, ahora la salud mental de la joven es un tema que se cuestiona en redes sociales.

“Tengo un problema psiquiátrico que tengo completamente controlado. Empiezas a dejar de dormir y comer, pero no te sientes cansada ni con hambre. Se llama hipomanía. Nunca he llegado al grado de la manía -cuando ya entras en psicosis y alucinas-, nunca he llegado a esa etapa”, explicó en aquella entrevista Imelda Garza Tuñón.