Maribel Guardia rompe en llanto en los festejos guadalupanos y manda un mensaje a quienes han perdido un hijo

Hoy 12 de diciembre se realizan los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe y la actriz y cantante Maribel Guardia se sumó a ellos porque la noche de ayer acudió a la Basílica de Guadalupe, donde cantó “Las mañanitas” con su nieto, José Julián Figueroa.

La costarricense, de 65 años de edad, fue entrevistada por su participación debido a que es fiel creyente de la Virgen del Tepeyac, a quien le agradeció por colmarla de bendiciones y ayudarla a salir adelante tras vivir situaciones complejas. Para la expareja de Joan Sebastián, uno de los momentos más oscuros que ha vivido es la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, quien perdió la vida el 9 de abril de 2023 a los 27 años debido a un infarto.

“Para mí, la Virgen, me rescató en momentos demasiado dolorosos; no sé qué hubiera hecho sin los regalos que me dio, tan hermosos”, externó Maribel Guardia. “Cuando mi hijo cumplió un año de muerto, que fue algo horrible, sentí como que me hundía otra vez, como si fuera el primer día, y me puse a rezar y empecé a oler la casa a rosas”.