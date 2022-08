Maribel Guardia impone moda con el mini vestido más femenino para mujeres de más de 60 años

Maribel Guardia se encuentra muy ansiosa con su regreso confirmado a la pantalla chica del país. La actriz costarricense de 63 años vuelve con toda la energía con la segunda parte de la telenovela de Televisa Univision ‘Corona de Lágrimas’.

“Estoy muy emocionada de darles a conocer la fecha de estreno de @coronadelagrimasof un proyecto al cual le hemos puesto mucho cariño y me hace feliz ser parte. NO TE LO PUEDES PERDER tenemos una cita” escribió Maribel en un alegre posteo en las redes sociales.

Hace unas horas, Maribel Guardia volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La artista compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La morocha posó desde el jardín de su hogar luciendo un mini vestido de pedrería y flecos color plata y un zapato taco alto. La oriunda de San José, Costa Rica complementó su look con su cabello suelto y alisado y un delicado make up.

“No te olvides de vivir despacito, pasito a pasito #feliz #lunes LQM #look @klaudethcollection” fue el corto y simple texto que escogió Guardia de pie de foto para su mencionado y veraniego post en la popular red de la camarita. De esta manera la morocha impuso moda con un look perfecto para las mujeres mayores de 60 años que quieran deslumbrar con sus piernas.

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Joan Sebastián cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los 23 mil corazones en tan solo horas. “Muyy buenas tardes guarancandilla tengas una maravillosa semana increíble @maribelguardia , lindo lunes”, “Siempre tan hermosa lindo inicio de semana bendiciones” y “Feliz lunes Maribel, tu Look una pinturita, no puede ser de otra manera si la que lo luce es una Diosaaaa, Maribel yo también TQM” fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora.