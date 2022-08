Maribel Guardia recuerda cuando desarmó a Andrés García: “ya iba a matar al director” | VIDEO

La actriz Maribel Guardia cuenta con una larga trayectoria artística en México y por ende tuvo que relacionarse con muchos artistas de renombre como Andrés García, quien hace poco dio la nota por querer enfrentarse a balazos con Roberto Palazuelos después de que supuestamente éste lo amenazó a él y a su familia.

Desde antes se sabe que el ex galán de cine y televisión siempre tuvo relación con las armas, además de ser una persona con temperamento alto y de entre las anécdotas que se saben en este sentido la costarricense recordó cuando intentó balear al director de la obra donde participaron juntos.

Maribel Guardia mencionó que aunque tiene un carácter difícil y hasta ha hablado mal de ella, lo quiere mucho porque también es una persona tierna y dadivosa, pues dentro de la obra de teatro en la que participaron "Tres parejas disparejas" tuvo el detalle de invitar a todos sus compañeros a comer a un restaurante fino y no escatimó en gastos.

Andrés García intentó balear a un productor de teatro

La también cantante afirmó que en una ocasión tuvo que armarse de valor para quitarle una pistola a Andrés García, quien se enojó con el director de la obra "Tres parejas disparejas" e intentó agredirlo a tiros. Incluso aseguró que cayó en una irresponsabilidad en su intento de calmar la tensa situación.

"Recuerdo que un día le quité una pistola porque ya iba a matar al director y yo me le puse en medio. También qué irresponsable yo porque qué tal que se le sale la bala. Y yo me pasé y 'Andresito no hagas esto, mira por favor dame la pistola y entonces me dijo, pues a ti a la única que respeto. Entonces agarré la pistola y se la quité'", reveló.

De igual forma mencionó que el tema de la herencia seguro es una mentira, pues todo se lo dio a las mujeres con las que se relacionó sentimentalmente. "Y también veo cómo fue con sus exmujeres. A todas las dio casa, a todas las dio dinero", explicó en entrevista para Imagen.

