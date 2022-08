"Te defiendes o te meto un balazo”: Andrés García vuelve a retar a Palazuelos pese a su delicado estado de salud

Andrés García volvió a arremeter contra Roberto Palazuelos e insistió con el reto a balazos. Pese a su delicado estado de salud, el galán de telenovelas y películas, indicó que aún quiere enfrentarse al llamado "Diamante Negro", después de que este le faltara al respeto y lo amenazara, algo que ha negado rotundamente el también empresario, quien dijo que quiere mucho al primer actor.

“¿Quién es Palazuelos? No sé quién es. (Lo quería) y mira cómo pagó, a mí no me gusta hablar de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como hace él. El día que llamó al hijo de Margarita (su esposa) para decirle que me iba a hacer, que me iba a deshacer, que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia, eso es no tener huevos”, recordó.

A pesar de que Palazuelos, ya se negó al duelo, el actor de 81 años, volvió a lazar el reto para que próximamente se enfrenten a mano armada. “Cuando quieras, ya te lo dije una vez, Palazuelos, y tú te rajaste, nos partimos la madre en la plaza del Carmenere y saliste con la mariconería de decirle a los periodistas ‘si no estamos en la época de los duelos del oeste’, pues yo la puedo revivir, o te defiendes o te meto un p*nche balazo”, lanzó la advertencia el ícono del cine.

Andrés García insiste que Palazuelos lo amenazó Foto: Especial

Andrés García revela que no tiene buena relación con sus hijos

Durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante, el protagonista de "Pedro Navajas" confirmó que actualmente no tienen una buena relación con sus hijos: Andrés, Leonardo y Andrea. De hecho, confesó que hace algunos días tuvo un encontronazo con su hijo menor, con el que se le había visto recientemente, pues ambos discutieron cuando lo visitó en su casa de Acapulco.

“(Mi relación) está peor, no funciona, no sé si está bien que yo lo cuente, pero como anécdota tratando de darle un tono jocoso: llega Leonardo con una muchacha, muy guapa por cierto, de visita y se queda dos o tres días, pero yo no tenía más que a la señora que me cocina, me limpia mi cuarto, no le da para más, lo demás son 12 suites”, relató el actor.

“Ahí se quedó y entonces la ultima noche que quería quedarse, agarro y veo y se va, pero temprano, en la mañana, le digo ‘Oye, ¿ya te vas?’, ‘Sí, ya me voy, papá’. Ya se iba, yo no sé si se pensaba despedir o no, y yo ‘No veo que estés arreglando el cuarto que usaste, yo tengo una señora nomás, no da para todo’, (y me contesta) ‘¿Y qué quieres que yo haga?’, así me contestó, ‘pues irte a ching*r a tu madre’, no me quedó de otra”, terminó su anécdota García.

Andrés García se encuentra mal de salud

Desde hace algunos meses, Andrés García ha presentado problemas de salud, por lo que actualmente se le puede ver muy delgado. En la entrevista, el actor confesó que está atravesando por un mal momento y que está muy desanimado.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido, porque ya son muchos meses de mucha diarrea, que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que ésta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, contó con aire serio el polémico actor.

