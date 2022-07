Roberto Palazuelos responde a duelo de balazos con Andrés García: "Me tiene sin cuidado" | VIDEO

Hace unas horas, la enemistad entre Andrés García y Roberto Palazuelos, volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación después de que el primer actor retara a un duelo a balazos al empresario; además, le lanzó varias groserías asegurando que amenazó a varios integrantes de su familia.

Durante una entrevista con De Primera Mano, el exgalán de telenovelas dijo que Roberto Palazuelos ha estado hablando mal de él y colgándose de su fama, por lo que no dudo ni un segundo para retarlo a un duelo de balazos el próximo 15 de septiembre.

En este sentido, Andrés García aseguró que Roberto Palazuelos le advirtió a uno de sus hijos que lo dejaría morir de hambre, pues presuntamente estaba molesto por el distanciamiento que han tenido. Por ello, le puso un freno a sus ataques y le lanzó el reto.

Después de las polémicas declaraciones de Andrés García, Roberto Palazuelos tuvo un breve encuentro con la prensa para hablar sobre el reto, pero todo se salió de control cuando le preguntaron por el reto a balazos.

El Diamante Negro dijo que se distanció del primer actor después de que él le dijera que lo cuidaba mucho y lo trataba como viejito, por lo que tomó la decisión de hacerse un lado de manera respetuosa; sin embargo, descartó que haya amenazado a su familia tras la ruptura.

"La verdad no sé de dónde saca eso. No sé quién le mete esas cosas en la cabeza. Me tiene sin cuidado", sentenció el actor.