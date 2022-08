“Me va a tocar irme rápido”: Andrés García se dice débil y cerca de la muerte

Andrés García ha generado gran preocupación entre sus fans tras asegurar que su “fin está cerca”, esto luego de sufrir una aparatosa caída que le provocó heridas en la cabeza. Aunque el actor insiste en el tema, pues esta vez dijo sentirse débil y cada vez más cerca de la muerte.

El actor, de 81 años, detalló a través de un alarmante video que compartió en sus redes sociales que sufrió un accidente tras ingerir un medicamento psiquiátrico supuestamente apócrifo. A esto se suma la cirrosis con la que fue diagnosticado y que ha logrado debilitarlo aún más, motivo por el que en algún momento pensó en el suicidio.

“Estoy pensando, yo creo que esta ya es la buena, ya me toca irme rápido”, dijo el actor en entrevista con Gustavo Adolfo Infante quien señaló que García tiene una fuerte diarrea como resultado de la cirrosis, por lo que también está muy deshidratado y ha bajado de peso.

Andrés García dice sentirse cada vez más débil. Foto: Instagram @andresgarciatvoficial

Durante una entrevista para “Ventaneando”, Andrés García admitió que fueron los excesos por más de 30 años los que afectaron su salud. Y es que el exgalán de telenovelas consumía tequila, whisky, vodka y cuba “en una sola sentada”; además, habló de su adicción a algunas sustancias, entre ellas la cocaína que le habría provocado la cirrosis.

Modifica su testamento

En entrevista para “Sale el Sol”, el actor también habló de su testamento en el que en un principio dijo que estaban incluidos sus hijos, Andrés y Leonardo; su esposa, Margarita; su hermana y Roberto Palazuelos quien recibiría el 20 por ciento de sus propiedades.

Aunque debido a los constantes enfrentamientos entre el “Diamante negro" y sus hijos, Andrés García habría decidido modificar su testamento para sacar a algunas personas y dejar únicamente a su hermana y su esposa, quienes habrían estado a su lado en todo momento.

“El testamento, yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, dijo.

