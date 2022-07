Jaime Moreno: El galán del cine que Andrés García retó a un duelo como a Roberto Palazuelos

Andrés García se encuentra en medio de la polémica desde que retó a Roberto Palazuelos a un duelo a mano armada. Ésta no es la primera vez que el artista de 81 años hace una propuesta como esta para terminar una pelea, pues hace algunos años también hizo un llamado al galán del cine, Jaime Moreno, quien tenía un conflicto con él desde hace varios años y aceptó llegar al encuentro.

En las últimas semanas el protagonista de "Pedro Navajas" ha dado de qué hablar. Las primeras veces fue por sus problemas de salud, después por su conflicto con sus hijos, en especial con Andrea García, a la cual ya desconoció, y ahora, declaró que no quiere saber nada del llamado "Diamante Negro" y que está dispuesto a enfrentarse con él a un duelo, ya que le ha faltado al respeto en varias ocasiones.

Andrés García tiene un temperamento fuerte Foto: Especial

Andrés García retó a Jaime Moreno a un duelo

El actor del Cine de Ficheras tiene una personalidad muy fuerte, por lo que en diversas ocasiones ha tratado de resolver sus conflictos por medio de la violencia. Jaime Moreno fue una de las celebridades con las que García tuvo diferencias y llamó a un duelo, al igual que lo está haciendo actualmente con el abogado y empresario, de 55 años, quien se ha dicho desconcertado con la actitud del histrión.

Durante el programa de "El minuto que cambió mi destino", Moreno indicó que Andrés García se molestó con él después de que hiciera unas declaraciones sobre su "bombita" (también conocida como prótesis peneana), la cual es recomendada para superar las secuelas del cáncer de próstata. Aunque el actor sólo se limitó a decir que estaba bien que la utilizara porque ya era una persona mayor, el protagonista de la telenovela "Mujeres Engañadas" enfureció.

"Un periodista me dice, 'Oye Jaime, ¿tu por qué crees que Andrés García utilice la bombita?' y yo le dije 'pues posiblemente porque ya está grande y la necesita' (...). Eso le llegó al oído de aquel, que tiene un ego de aquí hasta marte y de regreso, entonces ya se enojó", destacó en la entrevista el galán de cine, quien es recordado por ser el primer latino en posar participación en la revista estadounidense PlayGirl, en 1975.

Jaime Moreno acudió al duelo con Andrés García

En aquella conversación, Jaime recordó que acudió a la cita para enfrentarse a su rival, quien no llegó armado, sin embargo, presentó unas salchichas, asegurando que una de ellas estaba envenenada. Moreno destacó que al final no pasó nada: "Yo trato de dialogar, eso de pelearse y que la pistola (no)", indicó el actor, aclarando que si bien en su juventud amenazó con un arma a su padrastro, ahora prefiere aclarar las cosas.

De acuerdo a notas periodísticas del 3 septiembre del año 2003, Andrés García y Jaime Moreno se iban a enfrentar en un duelo, sin embargo, el actor originario de República Dominicana se disculpó con su compañero, por lo que el evento sólo terminó con risas y un abrazo, dejando por concluida la pelea.

Moreno indicó que su rivalidad con el actor comenzó desde 1981, cuando trabajaron juntos en la película "El sexo sentido", del director Rogelio A. González. Destacó que el conflicto se debió a que García quería conquistar a una actriz de nombre Adriana, que, aparentemente, no sería otra que la artista española Adriana Vega, diva que también apareció en la producción; sin embargo, ésta lo rechazó y prefirió a Jaime.

Jaime Moreno y Andrés García fueron rivales por una mujer Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Andrés García Jr ya habló sobre el duelo a balazos entre su papá y Roberto Palazuelos: "Yo no tengo pe%&s"

¿Cómo comenzó la polémica entre Andrés García y su hija Andrea que los ha llevado a una terrible relación mediática????????

Andrés García: Las FOTOS que demuestran que era el galán más bello de la pantalla en México