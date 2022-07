Andrés García estalla contra Roberto Palazuelos y lo reta a balazos por “aprovechado” | VIDEO

El actor Andrés García ha llamado la atención desde que sufrió una fuerte caída, hace unas semanas, y lo tuvo convaleciente al grado de decir él mismo que se sentía cerca del final. Aunque su recuperación fue gradual, se le manifestaron otras dolencias como cirrosis que lo han tenido en cuidados especiales; sin embargo, desde entonces se habló mucho de la relación de su familia.

El ex galán de cine y televisión ha sido abordado por los medios de comunicación desde entonces, incluso desde antes, por sus polémicas declaraciones. En esta ocasión aseguró que no ha contado con el apoyo de sus hijos, pues no se han preocupado por él como deberían. Incluso mencionó que ha recibido ayuda de otros lugares menos de ellos.

En el caso de Andrea García, quien aseguró que pudo hablar con él y limar las asperezas que había entre ellos por un tema de abuso sexual cuando era una niña, resultó ser falso de acuerdo con palabras de Andrés García, pues afirmó que no tienen ninguna relación desde hace casi una década: "No sé que trae en la cabeza o me ve la cara de pen$%& o la pen$%& es ella".

Pero las cosas no se quedaron hasta ahí, pues el actor arremetió en contra de Roberto Palazuelos a pregunta expresa sobre su relación con él. Cabe destacar que todo el mundo sabe que se llevan bien, pero tal parece que la realidad es otra y García no se aguantó las ganas de gritárselo al mundo.

Andrés García reta a Roberto Palazuelos a un balazos

Durante una interesante para el programa De Primera Mano, Andrés García no contuvo su molestia en contra de Roberto Palazuelos, quien fue su amigo durante muchos años e incluso lo retó a un duelo armado.

"Mi relación con Roberto Palazuelos no está para nada bien. No quiero levantarle nada porque voy a, no sé si lo pueda decir en este programa, pero Roberto Palazuelos es una mie$%&", mencionó.

Andrés García recordó que él lo ayudó desde que era un niño, le enseñó todo lo que pudo, pero ahora que lo ve que "estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda debida a una anemia que traigo, se pone a decir pend$%& de mi. Entonces le voy a mandar un mensajito: 'Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones vente a la Plaza del Carmener y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres'".

¿Por qué Andrés García retó al "Diamante Negro"?

Con palabras altisonantes, Andrés García expuso que su deseo de enfrentarse con Roberto Palazuelos a un duelo de este tipo se debe a que el "Diamante Negro" ha hablado mal de él tras asegurar que no es nadie. De igual manera, lo acusó de quererse hacer publicidad a sus costillas.

Pero las cosas no se quedaron ahí, pues el actor aseguró que Palazuelos se atrevió a amenazar a su familia: "Amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso. Se lo dijo a uno de mis hijos por una pend%& que no interpretó bien", mencionó.

